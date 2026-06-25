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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 25 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

25 de junio 2026 · 07:17hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 25 de junio en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN, SAUCE VIEJO y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 7:30 a 9:30:

- Quintana, Lavalle, Avellaneda y Regis Martínez

Reemplazo de postes

- Alsina, Azcuénaga, Almonacid y Leumann

Reemplazo de postes

• 8 a 12: Javier de la Rosa, Estrada, Lamadrid y Alberti

Mantenimiento de Subestación

• 8:30 a 12:30: Teniente Loza, Fray de las Casas, Chaco y Ponce de León

Reemplazo de Conductores

• 9 a 12: Avenida Galicia, Necochea, J.P. López y Mitre

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13:

- Avellaneda, Alberdi, Maipú y Luciano Molinas

Mantenimiento en media tensión

- Bulevar Gálvez, Maipú, Lavalle y Mitre

Mantenimiento de Subestación

• 9:30 a 11:30: Estado de Israel, Boneo, Larguía y Pasaje Santa Fe

Reemplazo de postes

• 10 a 12: RP1, desde el kilómetro 0 al 0,5 hacia el oeste

Mantenimiento de Subestación

• 11 a 15: Piedrabuena, Teniente Loza, Furglong y avenida Blas Parera

Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión

SANTO TOMÉ

• 7:30 a 10:30: Mosconi, Lavalle, Almaraz y Batalla de Maipú

Mantenimiento de Subestación

• 10:30 a 13:30: Alvear, Centeno, Buenos Aires y Gaboto

Mantenimiento de Subestación

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 11: RP1, La Colmena, Santa Rosa y Callejón Villalba

Maniobras de reconfiguración

SAUCE VIEJO

• 9:30 a 12:30: Buenos Aires, Mendoza, Chiles hasta el río Coronda

Mantenimiento de Subestación

ARROYO LEYES

• 8 a 10: RP1, entre calle 18 y Los Eucaliptus hacia el oeste

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
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