La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 25 de junio en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN, SAUCE VIEJO y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 25 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón, Sauce Viejo y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 7:30 a 9:30:
- Quintana, Lavalle, Avellaneda y Regis Martínez
Reemplazo de postes
- Alsina, Azcuénaga, Almonacid y Leumann
Reemplazo de postes
• 8 a 12: Javier de la Rosa, Estrada, Lamadrid y Alberti
Mantenimiento de Subestación
• 8:30 a 12:30: Teniente Loza, Fray de las Casas, Chaco y Ponce de León
Reemplazo de Conductores
• 9 a 12: Avenida Galicia, Necochea, J.P. López y Mitre
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13:
- Avellaneda, Alberdi, Maipú y Luciano Molinas
Mantenimiento en media tensión
- Bulevar Gálvez, Maipú, Lavalle y Mitre
Mantenimiento de Subestación
• 9:30 a 11:30: Estado de Israel, Boneo, Larguía y Pasaje Santa Fe
Reemplazo de postes
• 10 a 12: RP1, desde el kilómetro 0 al 0,5 hacia el oeste
Mantenimiento de Subestación
• 11 a 15: Piedrabuena, Teniente Loza, Furglong y avenida Blas Parera
Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión
SANTO TOMÉ
• 7:30 a 10:30: Mosconi, Lavalle, Almaraz y Batalla de Maipú
Mantenimiento de Subestación
• 10:30 a 13:30: Alvear, Centeno, Buenos Aires y Gaboto
Mantenimiento de Subestación
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 8 a 11: RP1, La Colmena, Santa Rosa y Callejón Villalba
Maniobras de reconfiguración
SAUCE VIEJO
• 9:30 a 12:30: Buenos Aires, Mendoza, Chiles hasta el río Coronda
Mantenimiento de Subestación
ARROYO LEYES
• 8 a 10: RP1, entre calle 18 y Los Eucaliptus hacia el oeste
Mantenimiento de Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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