Santa Fe tendrá un fin de semana con más calor, pero el domingo podrían volver las precipitaciones Tras una mañana fría, el tiempo se presenta estable en la capital provincial. El cielo permanecerá mayormente despejado hasta el sábado, con máximas cercanas a los 19°C, mientras que el domingo se espera más nubosidad y una chance de lluvias aisladas 25 de junio 2026 · 07:47hs

José Busiemi

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo despejado, fría y con una temperatura de 7.1º y una térmica de 6.1º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 17°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se mantiene una configuración de las masas de aire similar a la de ayer, con importante presencia de corrientes de aire frío en altura, en superficie se intensifica el ingreso de aire algo más cálido. Esta situación genera que las condiciones se mantengan estables, con jornadas mayormente soleadas, hasta por lo menos el día sábado, donde gradualmente debería comenzar el aumento de la nubosidad por el arribo del sistema frío, generando alguna posibilidad de lluvias durante la jornada del domingo o principios del lunes y luego mejorando las condiciones meteorológicas. Respectos de las temperaturas, si bien se observa una tendencia en gradual ascenso, hacia el domingo o el lunes, nuevamente deberían descender.

Viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas con suave tendencia en ascenso: mínima 7º y máxima 18º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

En tanto para el sábado se espera una jornada con cielo despejado, nubosidad en gradual aumento durante la jornada pero con condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas con suave tendencia en ascenso: mínima 8º y máxima 19º. Vientos leves del sector noreste, rotando al este/noreste y luego al este/sureste hacia la tarde/noche. Por último, domingo parcialmente nublado a nublado con condiciones relativamente estables a estables y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 11º, descenso de las máximas, 15º y baja amplitud térmica. Vientos moderados a regulares del sector sur/suroeste. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional