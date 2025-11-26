Uno Santa Fe | Ovación | Güemes

Güemes expresó su apoyo institucional a Pablo Toviggino y a la AFA

El club respaldó a Toviggino y repudió ataques contra el proyecto federal de la AFA.

26 de noviembre 2025
La cuenta oficial de Güemes difundió un comunicado oficial en el que expresó su respaldo institucional a Pablo Toviggino y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En el inicio del texto, el club afirmó: “El Club Atlético Güemes manifiesta su respaldo institucional a Pablo Toviggino, presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol y representante del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, frente a los ataques públicos, maniobras de desprestigio y acciones que atentan contra su integridad personal y su rol dirigencial”. Con esta declaración, la institución dejó en claro su postura y el motivo central del comunicado.

La entidad santiagueña también remarcó que considera inadmisibles aquellas prácticas que exceden el debate dirigencial y que pueden poner en riesgo la seguridad tanto de los dirigentes como de sus familias.

En esa línea, el club advirtió sobre la necesidad de preservar un ámbito de discusión saludable y constructivo dentro del fútbol argentino.

Las justificaciones de Güemes

Además, Güemes sostuvo que el deporte debe construirse desde el respeto y el diálogo, alejándose de agresiones, operaciones mediáticas o acciones que dañen el desarrollo colectivo. El comunicado también reafirmó el compromiso histórico del club con el federalismo deportivo, el fortalecimiento del fútbol del interior y el trabajo articulado entre ligas y clubes, pilares que, según expresaron, forman parte central del camino que buscan sostener.

En otro tramo del documento, la institución agregó la importancia de la “defensa de las asociaciones civiles y la igualdad de oportunidades”, conceptos que —según manifestaron— deben guiar el crecimiento del fútbol argentino y su representación en todo el país.

El cierre del comunicado retomó esta línea de pensamiento: “Creemos firmemente en la defensa de las asociaciones civiles, en la igualdad de oportunidades y en un fútbol más inclusivo. Nuestro club ratifica su acompañamiento a quienes trabajan por un fútbol argentino más justo, participativo y verdaderamente federal.”

Con este mensaje, Güemes reafirmó su posición institucional y dejó expreso su apoyo al modelo de conducción que impulsa Toviggino en el Consejo Federal y la AFA, destacando la necesidad de proteger el proyecto federal y sostener un clima de respeto en el ámbito dirigencial.

