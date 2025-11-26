Los Pumas recibirán en 2026 a los Wallabies en Argentina

El seleccionado argentino recibirá a Australia el 29 de agosto y el 5 de septiembre en dos test match que se disputarán después de las primeras tres fechas del flamante Nations Championship.

Los Pumas cuando le ganaron a los Wallabies en 2024, por 67 a 27, en cancha de Colón de Santa Fe.

Los Pumas continúan armando el calendario para lo que será el 2026: ante la ausencia del Rugby Championship, se confirmaron dos encuentros frente a Australia. Los Wallabies anunciaron su nómina de partidos para el próximo año, en la cual se incluyen dos duelos ante el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi en Argentina: el 29 de agosto y el 5 de septiembre.

Los Pumas cerraron el 2025 con la ajustada derrota ante Inglaterra en Twickenham del pasado domingo, pero el trabajo no se detiene y ya están programados dos partidos más para el calendario 2026 que tendrá el novedoso debut del Nations Championship.

De acuerdo al anuncio de los Wallabies, el seleccionado nacional recibirá a su par australiano en dos test match programados para el 29 de agosto y el 5 de septiembre.

Estos partidos se dan en el marco de un programa de 14 partidos que organizó Australia para el nuevo entrenador Les Kiss, quien reemplazará a Joe Schmidt a partir de junio de 2026.

Argentina y Australia volverán a cruzarse después de los dos grandes choques que protagonizaron en septiembre de este año en Townsville y Sidney con un triunfo por lado.

Con estos dos partidos confirmados, Los Pumas tendrán cinco compromisos en casa en la segunda parte del año.

Por el nuevo Nations Championship, el seleccionado argentino que dirige Felipe Contepomi jugará de local contra Escocia (sábado 4 de julio), Gales (11 de julio) e Inglaterra (18 de julio) y un mes después se preparará para los mencionados duelos ante Australia.