Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas recibirán en 2026 a los Wallabies en Argentina

El seleccionado argentino recibirá a Australia el 29 de agosto y el 5 de septiembre en dos test match que se disputarán después de las primeras tres fechas del flamante Nations Championship.

Ovación

Por Ovación

26 de noviembre 2025 · 18:09hs
Los Pumas cuando le ganaron a los Wallabies en 2024

Los Pumas cuando le ganaron a los Wallabies en 2024, por 67 a 27, en cancha de Colón de Santa Fe.

Los Pumas continúan armando el calendario para lo que será el 2026: ante la ausencia del Rugby Championship, se confirmaron dos encuentros frente a Australia. Los Wallabies anunciaron su nómina de partidos para el próximo año, en la cual se incluyen dos duelos ante el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi en Argentina: el 29 de agosto y el 5 de septiembre.

Los Pumas con Australia jugarán en Argentina

Los Pumas cerraron el 2025 con la ajustada derrota ante Inglaterra en Twickenham del pasado domingo, pero el trabajo no se detiene y ya están programados dos partidos más para el calendario 2026 que tendrá el novedoso debut del Nations Championship.

De acuerdo al anuncio de los Wallabies, el seleccionado nacional recibirá a su par australiano en dos test match programados para el 29 de agosto y el 5 de septiembre.

Estos partidos se dan en el marco de un programa de 14 partidos que organizó Australia para el nuevo entrenador Les Kiss, quien reemplazará a Joe Schmidt a partir de junio de 2026.

Argentina y Australia volverán a cruzarse después de los dos grandes choques que protagonizaron en septiembre de este año en Townsville y Sidney con un triunfo por lado.

Con estos dos partidos confirmados, Los Pumas tendrán cinco compromisos en casa en la segunda parte del año.

Por el nuevo Nations Championship, el seleccionado argentino que dirige Felipe Contepomi jugará de local contra Escocia (sábado 4 de julio), Gales (11 de julio) e Inglaterra (18 de julio) y un mes después se preparará para los mencionados duelos ante Australia.

Los Pumas Argentina Wallabies
Noticias relacionadas
Los Pumas participarán del nuevo torneo internacional con los mejores del mundo.

La UAR confirmó la participación de Los Pumas en el Nations Championship

los pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a escocia en edimburgo

Los Pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a Escocia en Edimburgo

Güemes expresó su apoyo institucional a Pablo Toviggino y a la AFA

deportivo madryn defendio a la afa

Deportivo Madryn defendió a la AFA

Lo último

Deportivo Madryn defendió a la AFA

Deportivo Madryn defendió a la AFA

La Municipalidad amplió el servicio de recolección de residuos en barrio Centenario

La Municipalidad amplió el servicio de recolección de residuos en barrio Centenario

Give me your force y X-Men: las pastillas del operativo donde incautaron más de 500 dosis de éxtasis

"Give me your force y X-Men": las pastillas del operativo donde incautaron más de 500 dosis de éxtasis

Último Momento
Deportivo Madryn defendió a la AFA

Deportivo Madryn defendió a la AFA

La Municipalidad amplió el servicio de recolección de residuos en barrio Centenario

La Municipalidad amplió el servicio de recolección de residuos en barrio Centenario

Give me your force y X-Men: las pastillas del operativo donde incautaron más de 500 dosis de éxtasis

"Give me your force y X-Men": las pastillas del operativo donde incautaron más de 500 dosis de éxtasis

Se viene una nueva edición del Circuito Mundial de Seven

Se viene una nueva edición del Circuito Mundial de Seven

Los Pumas recibirán en 2026 a los Wallabies en Argentina

Los Pumas recibirán en 2026 a los Wallabies en Argentina

Ovación
Luciani contó cómo afrontará las deudas de Colón si gana las elecciones

Luciani contó cómo afrontará las deudas de Colón si gana las elecciones

Alonso: Colón necesita orden, trabajo y presencia, estamos preparados para ese desafío

Alonso: "Colón necesita orden, trabajo y presencia, estamos preparados para ese desafío"

La respuesta de la dirigencia de Colón a los dichos de José Vignatti

La respuesta de la dirigencia de Colón a los dichos de José Vignatti

Godano: Le pido disculpas al hincha de Colón por haberle fallado

Godano: "Le pido disculpas al hincha de Colón por haberle fallado"

El mapa financiero de Colón: lo que se pagó, lo que falta pagar y el dinero que debe ingresar

El mapa financiero de Colón: lo que se pagó, lo que falta pagar y el dinero que debe ingresar

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL