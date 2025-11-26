Desde el municipio informaron que el niño con síndrome de Down abandonado en El Palomar "estaba deshidratado"

El secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, dio detalles del caso, sobre el que adelantó que el niño “se quedará con el papá” y se pondrá en evaluación la posibilidad de “reconstituir vínculos”.

Luego de que el pasado martes por la tarde se haya producido el grave hecho de abandono infantil en la zona del Palomar , con el hallazgo de un niño con síndrome de Down en frágil estado y la posterior aprehensión de su madre, desde el municipio revelaron el estado en el que fue encontrado el menor.

El secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, dialogó con la prensa durante la mañana de este miércoles y brindó detalles del caso, sobre el que adelantó que el niño “se quedará con el papá” y se pondrá en evaluación la posibilidad de “reconstituir vínculos”. Además, contó que el pequeño de apenas 9 años “se encontraba deshidratado al momento de su hallazgo”.

Antecedente de situación similar en la familia

Por otro lado, Marchetti señaló que hace aproximadamente cuatro años, la familia protagonizó con el pequeño una situación “similar”: “Tenemos como antecedente que en el 2021 se dio una situación similar, no de abandono completo, sino de algún problema con el cuidado. Luego la situación, la convivencia o los vínculos estuvieron más o menos establecidos. Tenemos entendido que la señora, la mamá, tiene algún problema de consumo, por lo tanto, todo esto va a tener que ser monitoreado día a día”.

“Todavía no sabemos los motivos del abandono porque la entrevista con la mamá no se ha podido dar todavía por su detención. El papá es el que nos ha dicho que esta situación sucedió, y en los registros municipales está registrado”, agregó.

El niño se quedará con su padre

Sobre el futuro del niño y el actuar Judicial en el caso, el secretario de Políticas Sociales dijo: “Se decidió que el niño fuera con el papá. Afortunadamente en este caso, desde provincia al localizar al progenitor y este al hacerse responsable del cuidado del niño, se decidió que se quede con el papá. Vamos a tener que trabajar mucho con el papá porque va a necesitar acompañamiento y esperar la situación judicial, legal de la mamá para ver si se puede reconstituir vínculos o si hay que tomar alguna otra medida. En caso de que la mujer quede detenida, tendremos que intervenir con la Justicia”.