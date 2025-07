Libro de pases: mirá cuánto gastaron los clubes argentinos

El Millonario encabeza la lista con una inversión total de U$S 19.500.000. Los principales refuerzos del equipo de Marcelo Gallardo fueron Maximiliano Salas (U$S 8.000.000), el regreso de Juan Fernando Quintero (U$S 2.500.000), y el paquete de Juan Carlos Portillo y Matías Galarza (U$S 9.000.000 entre ambos).

En segundo lugar aparece Racing, con un gasto global de U$S 11.000.000. La Academia incorporó a Tomás Conechny (U$S 3.500.000), Elías Torres (U$S 3.000.000), Duván Vergara (U$S 2.500.000), Alan Forneris (U$S 1.200.000) y Adrián Fernández (U$S 800.000).

El top 3 lo cierra Boca, que invirtió alrededor de U$S 9.000.000. Los refuerzos xeneizes fueron Marco Pellegrino (U$S 4.000.000), Leandro Paredes (U$S 3.500.000) y Malcom Braida (U$S 1.800.000).

Más atrás en el ranking aparecen Independiente (U$S 5.475.000), Argentinos Juniors (U$S 3.800.000), Independiente Rivadavia (U$S 3.500.000) y Lanús (U$S 1.700.000), todos con incorporaciones clave para sus objetivos en la segunda mitad del año.

¿Quiénes pueden seguir incorporando?

Aunque la fecha de cierre estaba fijada originalmente para el 10 de julio, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional decidió extenderla hasta el jueves 24 para la mayoría de los clubes. Sin embargo, habrá una excepción importante: podrán seguir sumando jugadores hasta el 31 de agosto aquellos clubes que vendan o cedan futbolistas al exterior entre el 11 de julio y esa fecha límite.

Así, se pone fin a una ventana de pases intensa, marcada por la ambición de varios equipos de pelear en todos los frentes.