Unión, entre los que menos resistencia defensiva tienen en la Liga Profesional

Unión afrontará ante Newell's un partido determinante para sus aspiraciones de meterse en los playoffs del Clausura, pero también tendrá otro desafío

Unión viajará a Rosario con la obligación de ganar para sostener sus posibilidades de clasificación, aunque el objetivo no se agota en sumar tres puntos. También buscará frenar el invicto de Newell's en el Marcelo Bielsa y resolver una deuda de volver a terminar un encuentro sin recibir goles. Una tendencia que explica buena parte de su fragilidad.

La defensa de Unión, entre las más vulnerables del campeonato

Los números encienden una señal de alarma para el cuerpo técnico rojiblanco. Según un relevamiento difundido por la cuenta especializada en estadísticas @datamoroni, Unión aparece entre los equipos con menor solidez defensiva del Clausura, ubicado en el cuarto lugar entre los más vulnerables, apenas por delante de Independiente Rivadavia, Platense y Racing en ese registro.

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La dificultad para cerrar los partidos y sostener el cero se convirtió en un condicionante para el Tatengue. Más allá de los momentos en los que logra generar situaciones y competir de igual a igual, la reiteración de goles recibidos le resta margen de error y obliga al equipo a buscar respuestas ofensivas para compensar sus falencias en el fondo.

EL OTRO EXTREMO



Independiente Rivadavia recibió 21 goles con 152 remates rivales: uno cada 7,2, el ratio más bajo de la muestra. Tiene 13 partidos, uno menos que la mayoría.



INSTITUTO Y VÉLEZ



Instituto terminó +58 en remates y +12,34 en xG: generó más peligro del que… pic.twitter.com/crcB4QT3af — DataMoroni (@DataMoroni) October 29, 2026

En ese contexto, el encuentro del domingo adquiere un valor adicional. No solamente estará en juego la posibilidad de seguir en carrera por un lugar entre los ocho mejores de la zona A, sino también la chance de cambiar una dinámica que se extendió demasiado. Ante un rival que se mantiene invicto como local, Unión necesitará mayor concentración, firmeza en las marcas y menos concesiones.

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Madelón sabe que la clasificación depende de conseguir resultados, pero recuperar la seguridad defensiva puede ser igual de importante para afrontar el eventual tramo decisivo. En Rosario, el Tate tendrá la oportunidad de perseguir ambos objetivos: ganar para mantener viva la ilusión y empezar a dejar atrás una estadística que lo ubica entre los equipos más permeables del Clausura.