Liga Próximo: Gimnasia A y Alma dieron el primer paso rumbo a las semifinales

Gimnasia A comenzó los cuartos de final de la Liga Próximo con una victoria frente a Santa Rosa, mientras que Alma debió trabajar para superar a Unión

Los playoffs de la Liga Próximo pusieron primera y Gimnasia A y Alma Juniors picaron en punta en sus respectivas series de cuartos de final. Ambos equipos lograron quedarse con el primer punto, aunque por caminos diferentes.

Por un lado, Gimnasia A mostró toda su contundencia y goleó a Santa Rosa, dando una clara muestra de sus aspiraciones en esta instancia decisiva. El conjunto Mensana consiguió una victoria importante para comenzar a encaminar su clasificación a las semifinales.

Por su parte, Alma Juniors tuvo que esforzarse bastante más para doblegar a Unión. Los esperancinos se encontraron con un rival que presentó batalla, pero finalmente lograron quedarse con un triunfo que les permite tomar ventaja en la serie.

La actividad de los cuartos de final continuará este miércoles, cuando se disputen otros dos encuentros que completarán la primera tanda de compromisos de esta instancia.

TORNEO OFICIAL - LIGA PRÓXIMO - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 1

Martes 3 de noviembre

Gimnasia A 84 (Justo Gutiérrez 14) - Santa Rosa 54 (Lucas Delfino 8)

Alma Juniors 73 (Tiziano De Giambatista 21) - Unión (SF) 67 (Francisco Alonso 23)