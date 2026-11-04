El hombre, de 64 años, quedó en prisión preventiva por dos hechos de estafa cometidos contra productores agropecuarios de Curupaytí y Moisés Ville.

Compró hacienda con cheques que no podía pagar y estafó a dos productores de San Cristóbal por más de $99 millones

Un hombre de 64 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por estafas a dos productores agropecuarios de Curupaytí y Moisés Ville, ambas localidades del departamento San Cristóbal. El perjuicio económico que se le atribuye supera los 99 millones de pesos.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Mauricio Gabriel Spinosa e impuesta por la jueza Cecilia Álamo durante una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal.

La magistrada resolvió disponer la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario por un plazo de 60 días. Además, solicitó al imputado constituir una fianza superior a los 100 millones de pesos, tal como había sido acordado entre las partes, con la conformidad de las víctimas.

Las maniobras para comprar ganado con cheques incobrables

Durante la audiencia, el fiscal relató que el viernes 4 de septiembre de este año el hombre investigado defraudó patrimonialmente a dos productores agropecuarios del departamento San Cristóbal. Según explicó, se presentó ante ellos con una falsa apariencia de solvencia económica y de cumplimiento de las obligaciones comerciales asumidas.

En uno de los hechos, el imputado logró que un productor le entregara 12 novillitos y ocho vaquillas de raza Brangus que estaban en un establecimiento agropecuario ubicado en Curupaytí.

La operación fue documentada mediante una liquidación de venta directa por un importe total de $26.691.035,50, según el monto que surge de la información suministrada en el parte de prensa. Para pagar, el comprador emitió cinco cheques electrónicos de pago diferido que, de acuerdo con la acusación, sabía que no podrían cobrarse en sus respectivos vencimientos.

La segunda maniobra tuvo como víctima a un productor agropecuario de Moisés Ville, quien le vendió 50 novillitos de raza Brangus por $72.457.060. El investigado también pagó esa operación con cheques electrónicos que no podrían cobrarse en las fechas de vencimiento.

Dos hechos de estafa

Por estos hechos, la Fiscalía le atribuyó al hombre la autoría de dos hechos de estafa.

La investigación está a cargo del fiscal Mauricio Gabriel Spinosa, quien solicitó la prisión preventiva que finalmente fue dispuesta por la jueza Cecilia Álamo.