Liga de Quito y Palmeiras abren la serie de semifinales de la Libertadores Liga de Quito recibirá a Palmeiras, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 21.30, en la ida de las semifinales de la Libertadores. Por Ovación 23 de octubre 2025 · 06:51hs

Palmeiras visita a Liga Deportivo Universitaria de Quito este jueves, en el marco del partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El conjunto ecuatoriano viene de eliminar nada menos que al campeón defensor Botafogo y al San Pablo de Crespo; mientras que el “Verdao” es el gran candidato, que además de eliminar a River, llega invicto. Probables formaciones de Liga de Quito vs Palmeiras por Copa Libertadores LDU Quito: Alexander Domínguez; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero, Kevin Minda o Lautaro Pastrán, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Alexander Alvarado; Bryan Ramírez, Jeison Medina. DT: Tiago Nunes. Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs o Murilo, Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio; José Manuel Lopez, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.