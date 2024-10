Liga Santafesina: habrá que seguir esperando para conocer al campeón del Hugo Coronel

Nacional no pudo gritar campeón en el ascenso de Liga Santafesina

Habrá que seguir esperando, porque el Torneo Hugo Coronel, no pudo consagrar campeón y la definición quedó más picante que nunca. En el capítulo 36, en Ángel Gallardo, Nacional empató con San Cristóbal 1 a 1, marcando Fernando Bravo para la visita, y Carlos Espíndola para el local. Lo ganaba la visita, pero Espíndola logró empatarlo. Los dos buscaron el partido, pero no pudieron imponerse a su rival de turno. San Cristóbal no pudo clasificar y Nacional no pudo seguir con la ventaja para ascender y ahora son apenas tres puntos de diferencia sobre Banco.