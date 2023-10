Lionel Messi se quedó con el octavo Balón de Oro de su carrera

El rosarino ya se había quedado con el Balón de Oro en siete ocasiones anteriores, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021, por lo que este lunes cosechó el octavo tras la obtención del Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1719105421384831230&partner=&hide_thread=false TODOS DE PIE ANTE EL MEJOR JUGADOR DEL PLANETA.



La ceremonia del #ballondor, EN VIVO por #StarPlusLA pic.twitter.com/JorK7op3PA — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2023

El capitán del seleccionado albiceleste asistió a la gala junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, mientras que también estuvieron entre los nominados el arquero Emiliano "Dibu" Martínez y los delanteros Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1719105823173959715&partner=&hide_thread=false "VOY A DISFRUTAR DE BUEN FÚTBOL POR MUCHÍSIMO TIEMPO" Messi y sus palabras para Haaland y Mbappé.



La ceremonia del #ballondor, EN VIVO por #StarPlusLA pic.twitter.com/rXJ1NF9HkK — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2023

El premio fue entregado por el propietario del Inter Miami y leyenda inglesa David Beckham que, ni bien Messi recibió el galardón, dio sus primeras sensaciones: “Antes que nada quiero agradecer a toda la gente que me votó y que me hizo ganador de este premio. A los compañeros de la selección argentina. Hoy puedo estar acá gracias a mis compañeros. Esto es un regalo para todo el grupo, toda la gente. No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian (Mbappé) por todo lo que consiguieron. Erling tuvo un un año increíble y sé que ellos estarán acá en los próximos años. Veo a muchos jóvenes acá y no tengo dudas de que voy a disfrutar de muy buen fútbol durante mucho tiempo”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1719106095069733158&partner=&hide_thread=false MESSI, SU CARRERA Y UN POQUITO DE DESPEDIDA...



La ceremonia del #ballondor, EN VIVO por #StarPlusLA pic.twitter.com/wPkiLCd4Y4 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2023

“Nunca imaginé haber tenido esta carrera, ni haber conseguido todos mis objetivos en el fútbol. Tuve la suerte de estar en el mejor equipo de la historia, eso hizo que todo fuera más fácil, que ganara muchos títulos y premios individuales. He tenido malos momentos con la Selección, no se me daba, pero nunca bajé los brazos hasta conseguir la Copa América, después el Mundial y eso es fruto de no haberme quedado en el intento. Nunca estuve tanto tiempo de vacaciones, quizá es el momento más difícil después de haberme ido de Europa, de haber elegido el Inter Miami. Estoy muy feliz, quiero agradecerles por el trato, disfrutar de este momento con mi familia y estar más tiempo en Argentina, que es lo que deseo siempre” agregó el astro argentino.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1719108091793248534&partner=&hide_thread=false Barcelona, el mejor equipo de la historia, Argentina y más: el discurso del campeón... de oro.



La ceremonia del #ballondor, EN VIVO por #StarPlusLA pic.twitter.com/ytYZpSNnbn — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2023

Por último, el máximo ganador del Balón de Oro se tomó un minuto para recordar a Diego Armando Maradona en el día de su cumpleaños: ”Quiero hacer una mención especial para toda la gente que quiso que sea campeón del mundo. Fue muy lino que gente de diferentes nacionalizadas se campeón del mundo. A mi familia, a mi mujer y mus hijos por haber estado en los peores momentos y por haberme ayudado cumplir mis objetivos y mis sueños. Por último quiero hacer una mención a Diego. Creo que no hay mejor lugar que hacerlo en un lugar rodeado de jugadores. Donde quieras que estés, feliz cumpleaños Diego”.