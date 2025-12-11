Llega la noche de boxeo bajo las estrellas en un novedoso escenario

Organizado por el gimnasio Boxing Training Center, este viernes 12, habrá un festival de aficionados en el Lemon Arena de Santa Fe ubicado a la vera de la ruta 168.

Este viernes 12 de diciembre, a partir de las 20.30, en las instalaciones Lemon Arena, ubicado en el kilómetro 14 de la ruta nacional 168, de la ciudad de Santa Fe, se llevará a cabo un gran festival de boxeo organizado por Boxing Training Center. La velada, fiscalizada por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe, comprenderá un total de 10 combates de carácter amateur.

Noche de boxeo bajo las estrellas, es el festival, que organizará Fran Casas, responsable del gimnasio Boxing Training Center, el cual se encuentra en Milenio de Polonia 3073, este viernes 12 de diciembre.

El evento tendrá un total de 10 peleas y será fiscalizado por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe.

Será una noche diferente, en el predio denominado Lemon Arena, ubicado a la vera de la ruta 168, frente a la ciudad Universitaria, que contará con gastronomía de primer nivel, dj en vivo, sorteos imperdibles, y diez pelas apasionantes entre púgiles aficionados pertenecientes a escuelas, gimnasios y academias de la capital provincial y la región.

"Venimos muy bien con el evento, en mi caso es el segundo en lo personal, ya que hace poco abrí un gimnasio propio, en Milenio de Polonia y Facundo Zuviría, así que estoy experimentando ahora el segundo evento, ya que el primero lo hice en septiembre pasado, también en un boliche, y me salió bastante bien, ya que tuvimos una muy buena concurrencia, lindas peleas y una profesional" sostuvo el responsable del Boxing Training Center.

Fran Casas le dijo a UNO Santa Fe que "armamos solamente peleas amateurs, serán 10, con una de fondo, una trilogía de dos chicos que ya están bastante experimentado en la carrera de amateur, ya que tienen más de 30 ó 40 peleas cada uno. Ya son chicos que están muy bien, ganaron una cada uno, y esta sería el desempate. Hago debutar cinco muchachos, tengo otros que no compiten por motivos personales, así que esperamos una gran noche".

Sobre el evento del viernes por la noche en la ruta rumbo a Paraná, el DT y promotor, resaltó que "estamos con todo listo, trabajamos mucho, el evento lo realizamos en el complejo Lemon Arena, es un lugar multiespacio que está ubicado a la vera de la ruta 168, acá cruzando el puente Oroño. Esperamos que la gente nos acompañe. Venimos muy bien con las entradas anticipadas, y esperamos unas 800 personas, en un lugar que es hermoso".

La reunión boxística con diez choques interpretados por boxeadores amateurs tiene el siguiente programa:

1-Cristian López (King Box) vs. Nahuel Aguilar (Toledo Box)

2-Nicolás Rodríguez (Lemos Box) vs. Leonardo Alviso (Peri Box)

3-Juan Bogado (Boxing Training) vs. Tail Torres (Tin Tin Box)

4-Nahuel Lescano (Boxing Training) vs. Esteban Díaz (Willie Pep)

5-Fernando Astudillo (Boxing Training) vs. Franco Alaguibe (King Box)

6-Conrado Machado (Boxing Training) vs. Walter González (Team Peligro)

7-Kiara Monzón (Grin Box) vs. Joana Pintos (Peri Box)

8-Marcos Torres (Boxing Training) vs. Arturo Gottardi (Willie Pep)

9-Juan Galván (Chino Box) vs. Tiziano Undiner (Boxing Training)

10-Gustavo Ferreyra (Willie Pep) vs. Leonardo Martínez (Chino Box)

Varios santafesinos se presentan en Sunchales

Este viernes 12 de diciembre se realizará un festival de boxeo, organizado por Fënix, con ocho combates amateurs, a partir de las 21, y en la Vecinal 9 de Julio, de la ciudad de Sunchales, y que contará con la fiscalización de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe. Entre los púgiles, hay tres que son de la ciudad de Santa Fe y son entrenados por Walter Zoccola en el Olimboxing.

Los ocho combates en Sunchales son los que se detallan a continuación: Alan Sandoval (San Gabriel de Rafaela) con Mateo Monje (Rey Box de Rafaela); Yahir Goy (Indio Box) con Leo Spocito (Spocito Box); Pedro Goitre (Team Fénix de Sunchales) con Santiago Ocampo (Corazón de León); Valentina Aquino (Indio Box) con Gianela Rodríguez (Olimboxing de Santa Fe); Jorge Utrum (Team Fénix) con Gino Farchetto (Brito Boxing); Dana Astudillo (Spocito Box) con Luana Luque (Olimboxing de Santa Fe), Rodrigo Mirra (Indio Box) con Lautaro Pereyra (Rey Box); y Héctor Ramírez (Team Fénix) con Esteban Colo Ferrero (Olimboxing Santa Fe).