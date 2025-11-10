Uno Santa Fe | Ovación | inferiores

Lo que dejó el fin de semana en las inferiores de la ASB

Siguió adelante la etapa más importante del año en las divisiones inferiores de la ASB, con series que se definen en cada una de las categorías

10 de noviembre 2025 · 16:30hs
Lo que dejó el fin de semana en las inferiores de la ASB

La Asociación Santafesina de Básquet (ASB) atraviesa la etapa más importante de la temporada en sus divisiones inferiores, con las series definitorias en marcha en cada una de las categorías.

Los distintos clubes de la región continúan disputando partidos decisivos que determinarán a los campeones del año, en un cierre cargado de emoción, competencia y muy buen nivel deportivo. En cada una de las categorías, desde los más chicos hasta los juveniles, se viven jornadas intensas con gran acompañamiento de las familias y entrenadores.

El repaso de las inferiores de la ASB

CATEGORÍA U13

Almagro 68 - República del Oeste 41 (cuartos J2 - serie 2/0)

Argentino 54 - Centenario 75

Unión B 13 - Kimberley 12 (PC, resto amistoso)

Unión A 97 - Regatas Coronda 55

CATEGORÍA U15

Almagro 77 - República del Oeste 54

Centenario 57 - El Quillá 49

Banco A 72 - CUST A 65

Unión A 65 - Sanjustino 44

CATEGORÍA U17

Almagro 62 - Rivadavia Juniors 63 (cuartos J2 - serie 1/1)

Centenario 60 - Colón (SJ) 72

Banco A 92 - Alma Juniors 90 (cuartos J2 - serie 1/1)

CATEGORÍA U19 - RECLASIFICACIÓN

Banco 73 - Santa Rosa 69

Regatas (SF) 82 - Colón (SF) 27

CATEGORÍAS DESARROLLO

U13 - Regatas (SF) B 67 - Colón (SF) 44

U15 - Atlético Arroyo Leyes 70 - Regatas (SF) B 43

U17 - Polideportivo Recreo 60 - Regatas (SF) 56

U17 - Colón (SF) 65 - Atlético Franck 49

RAMA FEMENINA - PLAYOFFS

U15 - Centenario 48 - Alma Juniors 49

U17 - Centenario 44 - Gimnasia 31

