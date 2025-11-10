Lo que dejó el fin de semana en las inferiores de la ASB Siguió adelante la etapa más importante del año en las divisiones inferiores de la ASB, con series que se definen en cada una de las categorías Por Ovación 10 de noviembre 2025 · 16:30hs

La Asociación Santafesina de Básquet (ASB) atraviesa la etapa más importante de la temporada en sus divisiones inferiores, con las series definitorias en marcha en cada una de las categorías.

Los distintos clubes de la región continúan disputando partidos decisivos que determinarán a los campeones del año, en un cierre cargado de emoción, competencia y muy buen nivel deportivo. En cada una de las categorías, desde los más chicos hasta los juveniles, se viven jornadas intensas con gran acompañamiento de las familias y entrenadores.

El repaso de las inferiores de la ASB CATEGORÍA U13 Almagro 68 - República del Oeste 41 (cuartos J2 - serie 2/0) Argentino 54 - Centenario 75 Unión B 13 - Kimberley 12 (PC, resto amistoso) Unión A 97 - Regatas Coronda 55 CATEGORÍA U15 Almagro 77 - República del Oeste 54 Centenario 57 - El Quillá 49 Banco A 72 - CUST A 65 Unión A 65 - Sanjustino 44 CATEGORÍA U17 Almagro 62 - Rivadavia Juniors 63 (cuartos J2 - serie 1/1) Centenario 60 - Colón (SJ) 72 Banco A 92 - Alma Juniors 90 (cuartos J2 - serie 1/1) CATEGORÍA U19 - RECLASIFICACIÓN Banco 73 - Santa Rosa 69 Regatas (SF) 82 - Colón (SF) 27 CATEGORÍAS DESARROLLO U13 - Regatas (SF) B 67 - Colón (SF) 44 U15 - Atlético Arroyo Leyes 70 - Regatas (SF) B 43 U17 - Polideportivo Recreo 60 - Regatas (SF) 56 U17 - Colón (SF) 65 - Atlético Franck 49 RAMA FEMENINA - PLAYOFFS U15 - Centenario 48 - Alma Juniors 49 U17 - Centenario 44 - Gimnasia 31