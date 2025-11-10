Lo que dejó el fin de semana en las inferiores de la ASB

La Asociación Santafesina de Básquet (ASB) atraviesa la etapa más importante de la temporada en sus divisiones inferiores, con las series definitorias en marcha en cada una de las categorías.
Siguió adelante la etapa más importante del año en las divisiones inferiores de la ASB, con series que se definen en cada una de las categorías
Por Ovación
Los distintos clubes de la región continúan disputando partidos decisivos que determinarán a los campeones del año, en un cierre cargado de emoción, competencia y muy buen nivel deportivo. En cada una de las categorías, desde los más chicos hasta los juveniles, se viven jornadas intensas con gran acompañamiento de las familias y entrenadores.
CATEGORÍA U13
Almagro 68 - República del Oeste 41 (cuartos J2 - serie 2/0)
Argentino 54 - Centenario 75
Unión B 13 - Kimberley 12 (PC, resto amistoso)
Unión A 97 - Regatas Coronda 55
CATEGORÍA U15
Almagro 77 - República del Oeste 54
Centenario 57 - El Quillá 49
Banco A 72 - CUST A 65
Unión A 65 - Sanjustino 44
CATEGORÍA U17
Almagro 62 - Rivadavia Juniors 63 (cuartos J2 - serie 1/1)
Centenario 60 - Colón (SJ) 72
Banco A 92 - Alma Juniors 90 (cuartos J2 - serie 1/1)
CATEGORÍA U19 - RECLASIFICACIÓN
Banco 73 - Santa Rosa 69
Regatas (SF) 82 - Colón (SF) 27
CATEGORÍAS DESARROLLO
U13 - Regatas (SF) B 67 - Colón (SF) 44
U15 - Atlético Arroyo Leyes 70 - Regatas (SF) B 43
U17 - Polideportivo Recreo 60 - Regatas (SF) 56
U17 - Colón (SF) 65 - Atlético Franck 49
RAMA FEMENINA - PLAYOFFS
U15 - Centenario 48 - Alma Juniors 49
U17 - Centenario 44 - Gimnasia 31