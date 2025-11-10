Aldosivi, San Martín (SJ) y Godoy Cruz definirán los dos descensos

Godoy Cruz perdió con Atlético Tucumán y el fin de semana participará de la definición por la permanencia junto a Aldosivi y San Martín (SJ)

Godoy Cruz perdió 2-1 con Atlético Tucumán, en condición de visitante, por la anteúltima fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional y, este fin de semana, participará de la definición por la permanencia junto a Aldosivi y San Martín (SJ).

Este domingo en el estadio Monumental José Fierro, el Tomba de Omar Asad cayó con el Decano y, debido al triunfo de Aldosivi ante Banfield en condición de visitante, quedó último en la tabla anual y se jugará la permanencia en la Liga Profesional en la última fecha.

Además de Godoy Cruz y Aldosivi, el otro equipo que puede descender es San Martín de San Juan, justamente, el rival del Tiburón en la última fecha en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Por su parte, el Tomba, que solo puede aspirar a un desempate, recibirá a Deportivo Riestra en Mendoza.

¿Cuáles son las posibilidades que tiene Godoy Cruz de llegar a un desempate?

Godoy Cruz jugará este fin de semana ante Deportivo Riestra en el estadio José Gambarte de Mendoza, con día y horario a confirmar. Al Tomba solamente le sirven dos combinaciones: ganar y que Aldosivi empate con San Martín de Juan o una victoria de este último sumado a un triunfo en Mendoza.

La primera opción llevaría a un desempate con Aldosivi mientras que la segunda generaría un clásico cuyano para definir el segundo descenso.

Cualquier otra combinación decretaría el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional tras 16 años en la élite del fútbol argentino.

¿Qué tiene que pasar para que Aldosivi de Mar del Plata mantenga la categoría?

Aldosivi de Mar del Plata jugará este fin de semana ante San Martín de San Juan en el estadio José María Minella, con día y horario a confirmar.

El Tiburón es el que mejor parado está de cara a este desenlace y cinco son las combinaciones para que mantenga la categoría: ganar sin importar lo que pase en Mendoza o empatar y que lo mismo suceda en la provincia cuyana o bien que Deportivo Riestra le gane a Godoy Cruz.

En caso de que empate ante San Martín y Godoy Cruz le gane a Deportivo Riestra, marplatenses y mendocinos jugarán un desempate para definir el segundo descenso.

Cualquier otra combinación decretaría el descenso de Aldosivi de Mar del Plata a la Primera Nacional tras un año en la élite del fútbol argentino.

¿Cuáles son las posibilidades de San Martín (SJ) en este desenlace?

San Martín de San Juan jugará este fin de semana ante Aldosivi de Mar del Plata en el estadio José María Minella, con día y horario a confirmar.

El ´Santo´ cuyano solo tiene dos posibilidades de salvar la categoría: ganar y que Godoy Cruz pierda o empate.

En caso de ganar y que Godoy Cruz venza a Deportivo Riestra, sanjuaninos y mendocinos jugarán un desempate para definir el segundo descenso.

Cualquier otra combinación decretaría el descenso de San Martín de San Juan a la Primera Nacional tras un año en la élite del fútbol argentino.