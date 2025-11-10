Independiente devolvería a un jugador que compró por dos millones de dólares en julio

El defensor de Independiente, Facundo Zabala, seguiría su carrera en Olimpia, que lo vendió por 2.5 millones de dólares a fines de julio

El defensor de Independiente , Facundo Zabala , seguiría su carrera en Olimpia de Paraguay, club que lo vendió por 2.5 millones de dólares a fines de julio. De concretarse, sería el decimonoveno jugador que se va a los seis meses o disputando menos de diez partidos durante esta dirigencia.

Tras una primera parte del año positiva compitiendo de gran manera en las tres competencias, el Rojo se vino a pique en el segundo semestre y este domingo terminó de cerrar su año al quedar eliminado de los octavos de final del Torneo Clausura por las victoria de Talleres y Sarmiento de Junín.

Independiente tiene que devolver a Zabala

Sumado a los 15 partidos sin victorias, uno de los achaques principales fue en la polémica salida del colombiano Álvaro Angulo, una de las figuras de Independiente en el primer semestre marcando cinco goles, y el arribo de su reemplazante Zabala que no cumplió con las expectativas ni con la desmedida cifra de 2.5 millones de dólares que el club pagó por su ficha a Olimpia de Paraguay.

Justamente, Zabala perdió el puesto desde la llegada de Gustavo Quinteros como entrenador, disputando solo dos partidos como titular y siendo relegado por el juvenil Jonathan De Irastorza.

El futbolista es de lo más hostigados por el hincha de Independiente y todo indicaría que su próximo destino es Paraguay, donde volvería a vestir la camiseta de Olimpia. Ambos clubes mantienen charlas avanzadas para interrumpir el pago del traspaso del cual la dirigencia del Rojo abonó tan solo 500 mil dólares de 2.5 millones.

Uno de los puntos a pulir es si Independiente se queda con un porcentaje por lo pagado o si esos 500 mil dólares ofician como cargo por un “préstamo” de seis meses.

Así, durante la gestión de esta dirigencia que inició en octubre de 2022 y finaliza en un año, Zabala se convertirá en el décimonoveno jugador que deja Independiente a los seis meses de haber llegado o se va sin haber llegado a los 10 partidos disputados.

Su precesor en el puesto, el colombiano Angulo, había sido el último en esta lista ya que había llegado al equipo en enero de este año desde Atlético Nacional de Medellín. En el pasado mercado, Lucas Román se fue cedido a Atlético Tucumán, a tan solo seis meses de su arribo.

La lista la inició otro cafetero, el delantero Mauricio Cuero, que arribó al club en enero de 2023 -primer mercado de pases de esta comisión directiva- y quedó libre en julio. A la par del colombiano se fue el defensor Luciano Gómez, al cual se le interrumpió la cesión desde Argentinos Juniors.

En agosto de 2023, el defensor Julio Buffarini se sumó al equipo a pedido del entrenador Carlos Tevez y, hasta su ida en enero de este año, solo disputó 8 encuentros. En el inicio del 2024, se dio la llegada del mediocampista uruguayo Gabriel Neves que, a los seis meses, rescindió su vinculo con Independiente y recaló en Estudiantes.

A mitad de dicho año arribó el hoy defensor de Boca, Marco Pellegrino, a préstamo del Milán de Italia. El futbolista se vio envuelto en la polémica fiesta en el yate con sus compañeros, jugó tan solo siete partidos y se fue a Huracán a los seis meses.

A estos ocho incorporaciones se le suman varios jugadores que ya estaban en el club que no llegaron a completar 10 partidos bajo su gestión o futbolistas repescados que no sumaron minutos y fueron cedidos nuevamente.

Además, está el particular caso del arquero Joaquín Blázquez que llegó en enero de este año a Independiente desde Talleres y en diciembre le vencerá el préstamo sin haber sumado minutos.