Independiente devolvería a un jugador que compró por dos millones de dólares en julio

10 de noviembre 2025 · 15:03hs
El defensor de Independiente, Facundo Zabala, seguiría su carrera en Olimpia de Paraguay, club que lo vendió por 2.5 millones de dólares a fines de julio. De concretarse, sería el decimonoveno jugador que se va a los seis meses o disputando menos de diez partidos durante esta dirigencia.

Tras una primera parte del año positiva compitiendo de gran manera en las tres competencias, el Rojo se vino a pique en el segundo semestre y este domingo terminó de cerrar su año al quedar eliminado de los octavos de final del Torneo Clausura por las victoria de Talleres y Sarmiento de Junín.

Independiente tiene que devolver a Zabala

Sumado a los 15 partidos sin victorias, uno de los achaques principales fue en la polémica salida del colombiano Álvaro Angulo, una de las figuras de Independiente en el primer semestre marcando cinco goles, y el arribo de su reemplazante Zabala que no cumplió con las expectativas ni con la desmedida cifra de 2.5 millones de dólares que el club pagó por su ficha a Olimpia de Paraguay.

Justamente, Zabala perdió el puesto desde la llegada de Gustavo Quinteros como entrenador, disputando solo dos partidos como titular y siendo relegado por el juvenil Jonathan De Irastorza.

El futbolista es de lo más hostigados por el hincha de Independiente y todo indicaría que su próximo destino es Paraguay, donde volvería a vestir la camiseta de Olimpia. Ambos clubes mantienen charlas avanzadas para interrumpir el pago del traspaso del cual la dirigencia del Rojo abonó tan solo 500 mil dólares de 2.5 millones.

Uno de los puntos a pulir es si Independiente se queda con un porcentaje por lo pagado o si esos 500 mil dólares ofician como cargo por un “préstamo” de seis meses.

Así, durante la gestión de esta dirigencia que inició en octubre de 2022 y finaliza en un año, Zabala se convertirá en el décimonoveno jugador que deja Independiente a los seis meses de haber llegado o se va sin haber llegado a los 10 partidos disputados.

Su precesor en el puesto, el colombiano Angulo, había sido el último en esta lista ya que había llegado al equipo en enero de este año desde Atlético Nacional de Medellín. En el pasado mercado, Lucas Román se fue cedido a Atlético Tucumán, a tan solo seis meses de su arribo.

La lista la inició otro cafetero, el delantero Mauricio Cuero, que arribó al club en enero de 2023 -primer mercado de pases de esta comisión directiva- y quedó libre en julio. A la par del colombiano se fue el defensor Luciano Gómez, al cual se le interrumpió la cesión desde Argentinos Juniors.

En agosto de 2023, el defensor Julio Buffarini se sumó al equipo a pedido del entrenador Carlos Tevez y, hasta su ida en enero de este año, solo disputó 8 encuentros. En el inicio del 2024, se dio la llegada del mediocampista uruguayo Gabriel Neves que, a los seis meses, rescindió su vinculo con Independiente y recaló en Estudiantes.

A mitad de dicho año arribó el hoy defensor de Boca, Marco Pellegrino, a préstamo del Milán de Italia. El futbolista se vio envuelto en la polémica fiesta en el yate con sus compañeros, jugó tan solo siete partidos y se fue a Huracán a los seis meses.

A estos ocho incorporaciones se le suman varios jugadores que ya estaban en el club que no llegaron a completar 10 partidos bajo su gestión o futbolistas repescados que no sumaron minutos y fueron cedidos nuevamente.

Además, está el particular caso del arquero Joaquín Blázquez que llegó en enero de este año a Independiente desde Talleres y en diciembre le vencerá el préstamo sin haber sumado minutos.

Aldosivi, San Martín (SJ) y Godoy Cruz definirán los dos descensos

Potenciar el Riacho Santa Fe: cómo es el programa que apunta a transformarlo en un corredor turístico y natural

Unión hizo historia al meterse por primera vez en los playoffs en el formato de copa

Aldosivi, San Martín (SJ) y Godoy Cruz definirán los dos descensos

Potenciar el Riacho Santa Fe: cómo es el programa que apunta a transformarlo en un corredor turístico y natural

Unión hizo historia al meterse por primera vez en los playoffs en el formato de copa

Independiente devolvería a un jugador que compró por dos millones de dólares en julio

La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: "A octavos, esto sigue"

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: "Fue un papelón para favorecer a Barracas Central"

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Superlógico "el tributo redondo" llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL