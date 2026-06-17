El mercado toca la puerta de Unión: Boca viene por Lautaro Vargas

Lautaro Vargas aparece en el radar de Boca por pedido de Rodolfo Arruabarrena. Sin cláusula de salida y con contrato vigente, el club rojiblanco tiene una posición fuerte para negociar.

Lautaro Vargas se convirtió en uno de los jugadores más codiciados de Unión y las últimas informaciones que llegan desde Buenos Aires indican que Boca ya puso sus ojos sobre el lateral derecho que llegó desde Defensa y Justicia.

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Según publicaron distintos medios partidarios del Xeneize, el nombre del defensor de 21 años figura entre las alternativas que analiza la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme para reforzar una posición que consideran prioritaria de cara a la próxima temporada.

En ese contexto, trascendió incluso que Rodolfo Arruabarrena habría solicitado acelerar las gestiones para intentar avanzar por el futbolista, quien viene de completar una temporada en franco crecimiento y consolidación en el equipo santafesino.

Un sondeo que encendió las alarmas en Unión

El sitio Planeta Boca Juniors reveló que allegados al club de la Ribera realizaron una consulta por Vargas, aunque aclaró que hasta el momento no existe una propuesta formal sobre la mesa.

La información indica que el interés es concreto y que el marcador de punta pasó a integrar la lista de futbolistas que siguen de cerca desde el Consejo de Fútbol. Por ahora todo se mantiene en una etapa exploratoria, aunque el seguimiento podría transformarse en negociaciones concretas con el correr de los días.

Matías Mansilla Lautaro Vargas Prensa Unión

No es la primera vez que Boca observa futbolistas de Unión. En los últimos mercados de pases el club santafesino se transformó en una fuente permanente de consulta para la dirigencia xeneize, que valora jugadores con rodaje en el fútbol argentino y capacidad de adaptación inmediata.

Los números que respaldan el crecimiento de Vargas en Unión

El interés de Boca encuentra sustento en el rendimiento que mostró Vargas durante las últimas dos temporadas. En 2025 disputó 35 encuentros oficiales entre Torneo Apertura, Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana, acumulando más de 2.700 minutos en cancha.

Ya en 2026 terminó de afirmarse como una pieza importante del equipo, con 15 presencias en el Torneo Apertura, dos asistencias y participación en los encuentros de Copa Argentina y los playoffs.

Su regularidad, despliegue físico y proyección ofensiva lo llevaron a convertirse en uno de los jugadores con mayor proyección dentro del plantel rojiblanco.

Unión tiene una carta importante para negociar

Más allá de los rumores que llegan desde Buenos Aires, en Unión saben que cualquier negociación deberá pasar obligatoriamente por las oficinas de la dirigencia.

Vargas no posee cláusula de rescisión, por lo que Boca o cualquier club interesado deberá sentarse a negociar directamente con la institución rojiblanca para intentar concretar su incorporación.

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Ese detalle coloca al Tatengue en una posición favorable. Con un futbolista joven, titular y con una importante proyección de crecimiento, Unión no está obligado a desprenderse rápidamente de una de sus principales apariciones de los últimos años.

Por ahora no existen ofertas formales, pero el interés ya trascendió públicamente y el nombre de Lautaro Vargas promete transformarse en uno de los focos de atención del mercado de pases para el conjunto santafesino.