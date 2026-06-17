Vecinos de Candioti Sur pretenden una exención de 100% del estacionamiento medido para los frentistas

El presidente de la vecinal de barrio Candioti Sur, tras una reunión de vecinos, afirmó que presentarían una nota al Ejecutivo Municipal pidiéndole la exención

Vecinos de distintos sectores de la ciudad de Santa Fe que aseguran verse afectados por el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) participaron este martes de una reunión en la sede de la Vecinal Candioti Sur , con el objetivo de debatir el funcionamiento del sistema y elaborar una serie de propuestas para elevar al Ejecutivo municipal.

El encuentro se desarrolló en la sede vecinal ubicada en Marcial Candioti 2899 y surgió a partir de la inquietud de residentes que cuestionan distintos aspectos de la implementación del estacionamiento medido en los barrios alcanzados por la medida.

Según explicaron los organizadores, esta primera convocatoria tuvo como finalidad identificar los principales inconvenientes que genera el Seom y consensuar una agenda de modificaciones que pueda ser presentada formalmente ante las autoridades municipales.

Malestar de los vecinos con el nuevo Seom

En diálogo con Veo Noticias, el presidente de la Vecinal Candioti Sur, Matías Galíndez, expresó el malestar de los vecinos por la puesta en marcha del sistema.

"Los vecinos frentistas se encuentran con esto después de más de 30 años. No pueden estacionar el auto en su propio frente o tienen que pagar una fortuna. La verdad es que, pensando en este sistema de ordenamiento municipal, en un barrio con las características de Candioti Sur, de perfil residencial, patrimonio histórico, con muchas viviendas y escasa oferta de estacionamiento privado, hay muchos puntos que no tienen lógica para aplicarse acá", sostuvo.

La reunión también contó con la participación del concejal Jorge Fernández, quien fue invitado para explicar cómo fue el proceso de debate y aprobación del SEOM en el Concejo Municipal, además de responder consultas y planteos de los vecinos presentes.

"Uno de los principales reclamos será solicitar una excepción para quienes viven en el barrio"

Galíndez adelantó que uno de los principales reclamos será solicitar una excepción para quienes viven en el barrio. "La idea es presentar una nota al Ejecutivo Municipal pidiendo la exención total, del 100%, para los vecinos frentistas del barrio, además de otros puntos que todavía están en análisis", señaló.

Desde la vecinal remarcaron que la intención es generar un espacio de participación abierto para todos aquellos que se consideren perjudicados por el funcionamiento del estacionamiento medido en Santa Fe, permitiendo que expresen sus inquietudes y aporten propuestas de mejora.

Asimismo, convocaron a los vecinos a difundir la iniciativa y sumarse a futuras reuniones de debate sobre la regulación del estacionamiento en la ciudad, una problemática que continúa generando discusión en distintos barrios de la capital provincial.

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