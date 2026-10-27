Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

El delantero francés Kylian Mbappé le pidió disculpas al pueblo chino luego de la polémica que generó por un meme del dictador Mao Zedong: "Mi comentario fue desafortunado".

La polémica estalló debido a una entrevista donde Mbappé contó que su meme favorito es "aquel en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos".

Pese a no nombrarlo directamente, Mbappé se refería a Mao Zedong, una figura muy sensible para el país asiático, donde incluso burlarse por este tema puede ser un delito.

De esta manera, marcas como Mengniu, Dongpeng y Milkground rompieron sus contratos con el francés e incluso la televisión estatal CCTV suspendió las transmisiones de LaLiga y quitó los anuncios en los que aparece.

El comunicado de Mbappé

Fue por esto que Mbappé emitió el comunicado que comenzó de la siguiente manera: "Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen en la que aparezco. Mi comentario fue desafortunado, y hoy entiendo que lastimó a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo".

Fue por esto que el francés pidió disculpas "a todas las personas a las que mis palabras ofendieron. No fue para nada mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente".

LaLiga de España, por su parte, también emitió un comunicado en el que lamentó "profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga".