Uno Santa Fe | Ovación | Mbappé

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

El delantero francés Kylian Mbappé generó un enorme revuelo al revelar cuál era su meme favorito nombrando a Mao Zedong.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2026 · 14:10hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

El delantero francés Kylian Mbappé le pidió disculpas al pueblo chino luego de la polémica que generó por un meme del dictador Mao Zedong: "Mi comentario fue desafortunado".

La polémica estalló debido a una entrevista donde Mbappé contó que su meme favorito es "aquel en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos".

Pese a no nombrarlo directamente, Mbappé se refería a Mao Zedong, una figura muy sensible para el país asiático, donde incluso burlarse por este tema puede ser un delito.

De esta manera, marcas como Mengniu, Dongpeng y Milkground rompieron sus contratos con el francés e incluso la televisión estatal CCTV suspendió las transmisiones de LaLiga y quitó los anuncios en los que aparece.

El comunicado de Mbappé

Fue por esto que Mbappé emitió el comunicado que comenzó de la siguiente manera: "Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen en la que aparezco. Mi comentario fue desafortunado, y hoy entiendo que lastimó a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo".

Fue por esto que el francés pidió disculpas "a todas las personas a las que mis palabras ofendieron. No fue para nada mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente".

LaLiga de España, por su parte, también emitió un comunicado en el que lamentó "profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga".

Mbappé Real Madrid chino
Noticias relacionadas
alpine tomo una decision que condiciona a colapinto para el cierre de la temporada de formula 1

Alpine tomó una decisión que condiciona a Colapinto para el cierre de la temporada de Fórmula 1

el cacique medina cuestiono el arbitraje tras la derrota de estudiantes ante union

El Cacique Medina cuestionó el arbitraje tras la derrota de Estudiantes ante Unión

riquelme elogio a facundo farias y lo comparo con carlos tevez por una virtud especial

Riquelme elogió a Facundo Farías y lo comparó con Carlos Tevez por una virtud especial

harry kane conquisto el balon de oro y dejo un mensaje para los jovenes: todo es posible

Harry Kane conquistó el Balón de Oro y dejó un mensaje para los jóvenes: "Todo es posible"

Lo último

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Último Momento
Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Qué le resta a Unión y sus competidores por llegar a los playoffs del Clausura

Qué le resta a Unión y sus competidores por llegar a los playoffs del Clausura

Alpine tomó una decisión que condiciona a Colapinto para el cierre de la temporada de Fórmula 1

Alpine tomó una decisión que condiciona a Colapinto para el cierre de la temporada de Fórmula 1

Ovación
Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

Otro problema para Unión: Sportivo Las Parejas lo intimó por el pase de Diego Díaz

Otro problema para Unión: Sportivo Las Parejas lo intimó por el pase de Diego Díaz

Luis Spahn: Unión es el club que más informa del fútbol argentino

Luis Spahn: "Unión es el club que más informa del fútbol argentino"

Policiales
Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026