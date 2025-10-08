Los campeonatos del Nuevo Car Show quedaron al rojo vivo

Cumplida la 8° fecha del campeonato 2025 del Nuevo Car Show Santafesino en la provincia de Córdoba donde quienes llegaban como punteros en la Copa no pudieron ganar, quedó todo muy ajustado y por definirse en las dos últimas fechas.

El Gran Premio Pirelli del Nuevo Car Show en el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba se disputó con éxito este domingo 5 de octubre de 2025, en una jornada con cielo despejado, temperatura agradable y un viento intenso del sector sur que por momentos complicaba a los pilotos en pista por sus fuertes ráfagas. Nuevamente 100 protagonistas participaron de la convocatoria, alcanzando esa cifra por octava fecha consecutiva en 2025, demostrando el crecimiento sostenido de una categoría a la que también el público acompañó el fin de semana, apoyando en buen número a los pilotos locales.

Las finales del domingo comenzaron con los Fiat 600 recorriendo el circuito corto, de 2.300 metros, durante 14 oportunidades. El santafesino de San Jerónimo Norte, Alex Diego Weppler con su «Lilita» se impusieron en una emotiva competencia, que tuvo como golpe de escena el abandono de quien llegaba como líder del certamen, el cordobés Gastón Daniele. Ganó Weppler, que ahora lidera la tabla por 15 puntos sobre Santiago Ballesio, y además subió al podio junto con su escolta Alejandro Saucedo y el tercero Pablo Tedeschi, completando el 1-2-3 para los motores de José Maria Ceratto.

La Clase 1 desarrolló su final a 12 vueltas en el circuito largo del Cabalén, el de 4.045 metros de cuerda. Mientras se disputaba esta competencia, el piloto cordobés de Arroyito, Pablo Cismondi, sufrió un vuelco impactante por la velocidad a la que marchaba. Tanto las medidas de seguridad de su Fiat Uno, como el servicio médico y de rescate del Nuevo Car Show funcionaron de manera correcta, encontrándose Pablo en buen estado físico y cumpliendo con el reposo indicado por los profesionales en su domicilio en estos momentos. Normalizada la situación en pista, Herman Ochetti viajó a la victoria para recuperar el primer lugar en el campeonato, aprovechando un domingo complicado para el anterior líder Thiago Ferrari. Se impuso Ochetti, quien junto al nuevo escolta en el torneo, Mauro Ivaldi, y al regular Matias Scaglia subieron al podio del Cabalén.

La Clase 3 -también en el largo- encontró el regreso con victoria del «Doctor» santafesino Miguel Ciaurro, quien con el Renault Clio del Giacone Competición fue el dominador de todo el fin de semana. Ciaurro ganó la final, pero el negocio fue para Franco Sanchez que terminó segundo y descontó puntos valiosos en la Copa, al igual que Diego Schibli que finalizó cuarto y queda ahora a 28 unidades de Nahuel Della Santina en el torneo. Destacado trabajo de Gastón Giordano, quien con su Fiat Argo completó el podio al finalizar tercero, consiguiendo ese puesto en la última vuelta tras un despiste de Ramiro Cano, a quien Giordano -en gran gesto- obsequió su trofeo.

En el TC 4000 no quedaron dudas del poderío de la Chevy de Mauricio Chiaverano girando en el trazado perimetral (3.623 metros) del Cabalén. El de Capitán Bermúdez dominó a voluntad en la serie más rápida y aplastó a sus rivales en una final sin fisuras para él. El propio Chiaverano, junto a Brian Yacob, Roberto Main y Mariano Moine aprovecharon un pequeño error del campeón Brian Perino en la serie para descontarle valiosos puntos en la Copa, que sigue encabezada por el de Sarmiento, pero ahora solamente por 14 puntos sobre Yacob que fue 3ro en el Cabalén, 22 sobre Roberto Main, que finalizó 2do., 23 sobre Chiaverano y 26 de margen sobre Mariano Moine, que ganó en la Copa Máster.

El cierre del fin de semana fue para la espectacular Clase 2 del Nuevo Car Show en el circuito largo, con un duelo magistral y excluyente entre Matias Cantarini y Franco Melli, quienes lucharon vuelta a vuelta por el triunfo. La final de la 2 tuvo su momento de zozobra también, cuando un pequeño despiste de Ignacio Nieto, complicó a quienes viajaban a su espalda, obligando a neutralizar la carrera por algunos golpes de importancia, pero afortunadamente sin consecuencias para los pilotos. Mati Cantarini ganó con el VW Up del CDS Carrera, segundo fue Melli del Fiornovelli Sport Group y el chaqueño del MR Racing, Ignacio Nieto, completó el podio. El campeonato está empatado en la cima, con 104 unidades para Melli y Cantarini, mientras que Nico Gonzalez los escolta a 23 unidades.

Gran fin de semana para el Nuevo Car Show en su duodécima visita al mítico Cabalén, dejando todo encendido para la próxima cita, que será el 1 y 2 de noviembre en el Parque de la Velocidad del Club Atlético San Jorge, y palpitando el Gran Premio Coronación del 6 y 7 de diciembre en Rafaela. Las dos citas finales de un gran campeonato 2025 para la más federal y convocante del interior del país.