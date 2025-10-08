El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

Colón le dedicó un mensaje en redes sociales a Miguel Ángel Russo, ex-DT del club, a fines de 1999, que atraviesa un delicado estado de salud.

El complicado momento de salud que atraviesa Miguel Ángel Russo, actual director técnico de Boca Juniors, generó una fuerte conmoción en todo el fútbol argentino. Diversos clubes, futbolistas e instituciones manifestaron su acompañamiento en redes sociales, y Colón no fue la excepción.

LEER MÁS: El plantel de Colón tiene una semana libre mientras se van cocinando varios temas

El entrenador de 69 años permanece internado en su domicilio con pronóstico reservado, bajo la atención de su equipo médico y del cuerpo profesional del club. Mientras tanto, el plantel “xeneize” quedó al mando de Claudio Úbeda, en lo que se espera sea un acompañamiento temporal hasta que Russo pueda retomar sus funciones.

El mensaje de Colón para Miguel Ángel Russo

A través de sus redes oficiales, Colón expresó su apoyo al DT, quien tuvo un paso por la institución en 1999. “Desde el Club Atlético Colón, te deseamos muchas fuerzas Miguel, todo el pueblo Sabalero está con vos”, publicó el club, junto a un corazón rojo y otro negro. Un mensaje simple, pero cargado de afecto y respeto hacia quien dejó su huella en el fútbol santafesino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1975674840573939968&partner=&hide_thread=false Desde el Club Atlético Colón, te deseamos muchas fuerzas Miguel, todo el pueblo Sabalero está con vos pic.twitter.com/VtPUmIW79B — Club Atlético Colón (@ColonOficial) October 7, 2025

Russo dirigió al Sabalero a fines de los años 90, antes de continuar su extensa carrera por distintos clubes del país y del exterior, donde forjó un enorme reconocimiento tanto profesional como humano. Su figura trascendió los colores, y así lo demostraron los mensajes de aliento de Rosario Central, Estudiantes de La Plata, CONMEBOL, la AFA, y grandes referentes como Ángel Di María.

“El fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo. ¡Mucha fuerza y pronta recuperación para un campeón de América!”, escribió la CONMEBOL, mientras que Claudio Tapia, presidente de la AFA, expresó: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”.

LEER MÁS: Los destacados números de Lago en la última victoria de Colón ante CADU

El comunicado oficial de Boca, emitido el lunes, confirmó la situación del entrenador y pidió acompañamiento y respeto por su entorno: “El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado… Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

Conmovido por la noticia, el fútbol argentino se unió en un mensaje común: fuerza, Russo. Entre ellos, Colón se sumó con el sentimiento de un club que no olvida a quienes alguna vez formaron parte de su historia.