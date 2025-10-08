Conrado Ibarra y la incertidumbre sobre su futuro en Colón

En Colón hay alerta en función de la situación contractual de varios jugadores, entre ellos una de las joyas como resulta ser Conrado Ibarra. El informe.

El futuro de Conrado Ibarra en Colón es una de las situaciones más particulares que enfrenta el club de cara a la próxima temporada. El lateral izquierdo, que también puede desempeñarse como volante por la misma banda, quedará con el pase en su poder el próximo 1 de enero de 2026, salvo que la actual Comisión Directiva, encabezada por Víctor Godano, o la que resulte electa el 30 de noviembre, decida extender su contrato.

Ibarra fue uno de los pocos jugadores que arrancó la temporada como titular y la terminó en la misma condición, a pesar de haber atravesado momentos difíciles en el medio: perdió su lugar en el equipo por decisiones tácticas, sufrió lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas y quedó fuera de algunas convocatorias.

En términos estadísticos, Conrado jugó 10 partidos durante la temporada: siete como titular y tres ingresando desde el banco, siendo reemplazado en dos ocasiones. Con él en cancha, Colón ganó cuatro partidos, empató uno y perdió cinco, reflejando un desempeño irregular pero con momentos de influencia en el equipo.

Colón Temperley Conrado Ibarra.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Su polivalencia y continuidad en la titularidad lo posicionan como uno de los jugadores que más proyección tiene para la próxima temporada, ya sea como lateral o en su posición original de volante por izquierda. Ahora, todo dependerá de la decisión de la dirigencia sobre la renovación de su contrato y de quién conduzca al club a partir de diciembre.

Pero no solo este frente en cuanto a contratos debe resolver la nueva dirigencia de Colón, ya que hay varios jugadores a los cuales se les terminan los vínculos, y es poco probable que algunos de ellos puedan continuar para la próxima temporada. Sin embargo, algunos de los que tienen su relación vigente para el 2026 también podrían negociar para romper sus acuerdos y emigrar al no ser considerados en el proyecto deportivo que tenga la nueva directiva.