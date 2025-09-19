La Bruja Salguero llega a Santa Fe: un viaje por el folclore argentino

La Bruja Salguero se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 10 de octubre. Como invitados, estará el trío Del Palo. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

La Bruja Salguero presenta “30 Años, Conciertos en intimidad”, conmemorando los 30 años de la edición de su primera producción discográfica, “De ventana abierta”. Junto al guitarrista José Torelli propone un show cálido e íntimo, repasando sus mejores canciones, y llevando al público por diferentes momentos de sensibilidad, profundidad y alegría festiva. Llega a Santa Fe el viernes 10 de octubre a las 21. Como invitados, estará el trío Del Palo.

María de los Ángeles Salguero, conocida como “La Bruja Salguero”, es una cantante de raíz folclórica nacida en La Rioja, referente de la nueva generación de artistas populares. Su debut profesional fue a los 12 años en el Festival Nacional de la Chaya. En 2015 obtuvo el Premio Konex de Platino a Mejor Cantante de Folklore de la Década y un premio Gardel por el disco “Madre Tierra”, compuesto junto a Brunos Arias. En 2017 fue consagrada en el Festival Cosquín y ganó su segundo Gardel por “Norte”.

Con más de 30 años en la escena argentina, La Bruja Salguero ha obtenido un gran reconocimiento nacional y colaborado con artistas como Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Raúl Carnota, Soledad, Jairo, Patricia Sosa, Lula Bertoldi y Bruno Arias, entre otros.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187