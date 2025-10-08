Uno Santa Fe | Información General | YPF

YPF permite pagar la nafta en dólares a través de su aplicación móvil

La petrolera estatal YPF habilitó el pago en moneda extranjera para comprar combustible y servicios en todo el país

8 de octubre 2025 · 11:46hs
La aplicación de YPF

La aplicación de YPF, mediante la cual se podrá abonar en dólares

Desde esta semana, quienes carguen combustible en estaciones de servicio de YPF podrán pagar con dólares. La empresa estatal incorporó en su aplicación móvil una nueva funcionalidad que permite usar fondos en moneda extranjera para abonar nafta, gasoil, productos de las tiendas FULL o servicios de YPF Boxes en todo el país.

YPF dólares aplicación combustible app 1

El sistema estará disponible para usuarios que tengan activa la opción “Dinero en Cuenta” y posean una cuenta bancaria en dólares a su nombre. En ese caso, los fondos podrán transferirse a una cuenta corriente en dólares de YPF. La aplicación mostrará el monto equivalente en pesos y aplicará el tipo de cambio comprador del Banco Nación, actualmente de 1.455 pesos por dólar.

Los dólares solo podrán usarse dentro de YPF y no podrán retirarse ni transferirse

Según informó la compañía, los dólares solo podrán utilizarse dentro del ecosistema YPF y no podrán retirarse ni transferirse a terceros. Tampoco se admitirán pagos mixtos. Si se realiza una devolución, el reintegro se hará únicamente en la misma cuenta de origen.

El anuncio llega junto a otras transformaciones recientes, como la expansión del sistema de autodespacho de combustible –que reduce la presencia de personal en playa– y los descuentos para quienes operan exclusivamente desde la aplicación.

Así, bajo el discurso de la modernización, la petrolera estatal avanza hacia un modelo de gestión más automatizado y con una creciente presencia del dólar en sus operaciones cotidianas.

El lanzamiento ocurre en un contexto donde el uso del dólar para operaciones cotidianas sigue siendo limitado, pese a los intentos oficiales por ampliar su circulación dentro de la economía formal.

YPF dólares combustible estaciones de servicio aplicación
Noticias relacionadas
El Gobierno eliminó temporalmente las retenciones a las exportaciones de acero, aluminio y derivados

El Gobierno eliminó temporalmente las retenciones a las exportaciones de acero, aluminio y derivados

La joven Magalí Mendieta fue encontrada fallecida en un aljibe

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla. (Diario Popular)

Miércoles clave para la resolución de las boletas tras la renuncia de Espert por el escándalo narco

El Premio Noble 2025 de Química

El Premio Nobel de Química 2025 fue para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

Lo último

Pullaro sobre el caso Espert: El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo

Pullaro sobre el caso Espert: "El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo"

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Último Momento
Pullaro sobre el caso Espert: El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo

Pullaro sobre el caso Espert: "El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo"

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

Fin del ciclo: Joel Soñora dejó de ser jugador de Colón

Fin del ciclo: Joel Soñora dejó de ser jugador de Colón

Ovación
El modelo que no funcionó: Colón, entre los tres equipos con mayor promedio de edad

El modelo que no funcionó: Colón, entre los tres equipos con mayor promedio de edad

Balbi: Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión

Balbi: "Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión"

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos