Con la disputa de cuatro partidos se puso en marcha la Fecha 12 del Torneo Oficial Prefederal, último capítulo antes de los playoffs. Si bien faltan un par de partidos, Almagro A fue el mejor equipo de los 12 con récord 11-1. Junto a los esperancinos, Sanjustino, Gimnasia y Alma Juniors pasaron directamente a cuartos de final.
Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal
Por Ovación
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 12
ZONA A
Martes 7 de octubre
CUST A 74 (Mauricio Bigliani 17) - Unión (SF) B 86 (Lucas Peralta 21)
Rivadavia Juniors 71 (Mauro Natta 22) - Sanjustino 78 (Matías Galligani 19)
El Quillá 69 (Luciano De Simone 22) - Almagro A 76 (Leonardo Strack 18)
Posiciones: Almagro A 23 (11-1); Unión B 19 (7-5); Sanjustino 18 (7-4); El Quillá 17 (5-7); Rivadavia 15 (4-8)(-1) y CUST A 14 (2-10)
ZONA B
Martes 7 de octubre
Colón (SJ) 105 (Leonel Sosa 30) - Gimnasia 96 (León Alfonso 24)
Jueves 9 de octubre
21.30 Unión (SF) A vs. Banco Provincial
21.30 Alma Juniors vs. Regatas (SF)
Posiciones: Gimnasia 22 (10-2); Alma Juniors 18 (7-4); Unión A y Colón (SJ) 16 (5-6); Regatas (SF) 13 (2-9)
PENDIENTE FECHA 10 - INTERZONAL
Viernes 10 de octubre
21.30 Sanjustino vs. Colón (SJ)
Fuente: ASB