Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Almagro A le ganó a El Quillá por 76-69, y terminó la fase regular en el Oficial Prefederal como el mejor. Sanjustino, Gimnasia y Alma también avanzaron a cuartos de final.

8 de octubre 2025 · 07:58hs
Con la disputa de cuatro partidos se puso en marcha la Fecha 12 del Torneo Oficial Prefederal, último capítulo antes de los playoffs. Si bien faltan un par de partidos, Almagro A fue el mejor equipo de los 12 con récord 11-1. Junto a los esperancinos, Sanjustino, Gimnasia y Alma Juniors pasaron directamente a cuartos de final.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 12

ZONA A

Martes 7 de octubre

CUST A 74 (Mauricio Bigliani 17) - Unión (SF) B 86 (Lucas Peralta 21)

Rivadavia Juniors 71 (Mauro Natta 22) - Sanjustino 78 (Matías Galligani 19)

El Quillá 69 (Luciano De Simone 22) - Almagro A 76 (Leonardo Strack 18)

Posiciones: Almagro A 23 (11-1); Unión B 19 (7-5); Sanjustino 18 (7-4); El Quillá 17 (5-7); Rivadavia 15 (4-8)(-1) y CUST A 14 (2-10)

image

ZONA B

Martes 7 de octubre

Colón (SJ) 105 (Leonel Sosa 30) - Gimnasia 96 (León Alfonso 24)

Jueves 9 de octubre

21.30 Unión (SF) A vs. Banco Provincial

21.30 Alma Juniors vs. Regatas (SF)

Posiciones: Gimnasia 22 (10-2); Alma Juniors 18 (7-4); Unión A y Colón (SJ) 16 (5-6); Regatas (SF) 13 (2-9)

PENDIENTE FECHA 10 - INTERZONAL

Viernes 10 de octubre

21.30 Sanjustino vs. Colón (SJ)

Fuente: ASB

Almagro Prefederal Sanjustino
