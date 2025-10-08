Balbi: "Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión"

Franco Balbi, figura rutilante que sumó Unión para la Liga Nacional, remarcó: "Quiero ayudar para que el club vuelva a estar en los primeros planos".

El debut de Unión en la Liga Nacional 2025/2026 se acerca, y la expectativa en Santa Fe crece de la mano de sus refuerzos, especialmente de Franco Balbi, quien fue protagonista de un reciente torneo de preparación en Brasil y llega al Tate con la intención de aportar experiencia y jerarquía.

En diálogo con LT10 (AM 1020) , Balbi contó: “Hicimos una gran parte de preparación en Brasil, con equipos de alto nivel, y nos trajimos muchísimas cosas positivas para trabajar de cara al inicio de la liga”. El base, ídolo en Brasil, destacó que su llegada a Unión se dio rápidamente y que la influencia de su amigo Nacho Alessio fue clave para concretar el acuerdo.

Sobre la elección de Santa Fe, Balbi aseguró: “Quise sumarme a un club que viene creciendo no solo en lo deportivo, sino también en lo estructural. Es un lindo desafío ser parte de este crecimiento y ayudar a que el club vuelva a estar en los primeros planos de la Liga Nacional”.

El juninense, que comenzó su carrera en Villa Belgrano, recordó sus inicios: “Siempre fui básquet, desde que tenía cinco años hasta que terminé la escuela. Entraba al club después de clases y no paraba hasta la noche. Trato de divertirme jugando, porque si uno disfruta, las cosas fluyen mejor”.

Balbi también reflexionó sobre el nivel de competencia y la evolución de los equipos argentinos y brasileños: “Nos enfrentamos a Flamengo, Brasilia y Unifacisa, y estuvimos a la altura. La liga está en transición, con más ritmo, más posesiones y estrategias más dinámicas. Eso nos obliga a adaptarnos constantemente”.

El rol que Balbi tendrá en Unión

El base destacó la importancia de su rol dentro del equipo: “Trato de aportar desde mi experiencia, colaborando con Maxi Zeberman y los compañeros, sin interferir, pero sumando ideas tácticas cuando es necesario. Es fundamental para nosotros como jugadores experimentados ayudar a que el equipo mejore”.

Con respecto a su visión sobre el básquet argentino, europeo y la NBA, Balbi reflexionó: “Salir de la zona de confort te hace crecer. Mirar otras ligas, analizar estilos de juego y entender diferentes estrategias te forma como jugador. Quiero aportar todo eso a Unión y a la Liga Nacional”.

El debut de Unión será este sábado a las 21.30, como visitante, frente a La Unión de Formosa, y Balbi ya se prepara para asumir un papel clave en el equipo, que buscará mantener la categoría y proyectarse hacia los primeros planos del torneo.

“Estoy muy contento de estar acá, de este nuevo desafío y de volver a la Liga Nacional”, concluyó el jugador, mientras el Tate se alista para arrancar una temporada con altas expectativas.