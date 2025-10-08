Cuatro duelos para seguir disfrutando de La Liga Nacional

Este miércoles seguirá la acción de la Liga Nacional, donde se destacan los duelos entre Peñarol-Quimsa, Obras-Olímpico y Oberá-La Unión.

La Liga Nacional continúa este miércoles con una agenda completa: Peñarol recibe a Quimsa, Obras enfrenta a Olímpico, Oberá será local ante La Unión y Argentino buscará su primera alegría frente a Atenas.

PEÑAROL - QUIMSA

Hora: 20.05 TV: DSports.

Árbitros: Pablo Estévez, Emanuel Sánchez y Guillermo Di Lernia.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas (Córdoba).

Historial: Se enfrentaron en 46 oportunidades, con 24 victorias para Quimsa y 22 triunfos para Peñarol.

El conjunto marplatense buscará su primer triunfo de la temporada. Llega de caer ante Regatas Corrientes por 86 a 82, en un partido donde se destacaron Agustín Pérez Tapia (21 puntos), Luciano Guerra (17 puntos y 6 asistencias) y Roberto Acuña (16 puntos y 10 rebotes).

Por su parte, la Fusión arribó a Mar del Plata tras vencer como visitante a Obras Basket por 68 a 64, con Diego Figueredo como máximo anotador con 11 puntos.

OBRAS BASKET - OLÍMPICO

Hora: 20.30. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Fernando Sampietro, Sergio Tarifeño y Raúl Lorenzo.

Estadio: El Templo del Rock (CABA).

Historial: Se enfrentaron en 41 oportunidades, con 21 victorias para Olímpico y 20 triunfo para Obras.

Obras Basket y Olímpico tendrán su tercera presentación en La Liga Nacional 2025-26 esta noche, a las 20.30 en El Templo del Rock. Ambos llegan con récord de 1-1.

Tras ganarle a Regatas en el debut, el Rockero cayó frente a Quimsa en su segundo compromiso como local este lunes (68-64). Federico Zezular (18), Pedro Barral (12), quién cumplió 500 partidos en La Liga, y Tyler Sabin (diez); fueron los goleadores aurinegros. Así, los de Núñez tienen marca de 1-1.

El Negro, por su parte, perdió en su estreno contra Instituto (73-71), y se repuso con un triunfo sobre Argentino de Junín (96-76) para nivelar su récord. Aquel domingo (30/09) Richard Granberry (26 puntos, nueve rebotes y 36 de valoración) fue la figura de los bandeños. Los dirigidos por Martín Villagrán afrontan su primer partido fuera de casa.

OBERÁ - LA UNIÓN

Hora: 21.00. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Oscar Brítez, Silvio Guzmán y Fabio Alaníz.

Estadio: Dr. Luis Augusto Derna (Oberá, Misiones).

Historial: Se enfrentaron en 10 oportunidades, con 9 victorias para Oberá y 1 triunfo para La Unión.

OTC tendrá la visita del equipo formoseño en el estadio Dr. Luis Augusto Derna. Será la segunda presentación del equipo misionero en la actual temporada (le ganó a San Lorenzo 85-76), en tanto que La Unión ya jugó dos partidos, con resultados dispares (cayó 85-91 vs Regatas y le ganó 89-79 vs San Lorenzo).

En la previa al inicio de la competencia, estos equipos jugaron un amistoso, en Formosa. El mismo fue muy parejo, con victoria para el Celeste 72-71.

ARGENTINO - ATENAS

Hora: 21.30. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Julio Dinamarca, Alberto Ponzo y Pablo Leyton.

Estadio: Fortín de Las Morochas (Junín, Buenos Aires).

Historial: Se enfrentaron en 38 oportunidades, con 23 festejos para Atenas y 15 para Argentino.

Luego de conseguir su primera victoria, el pasado lunes frente a Racing en Chivilcoy, Atenas buscará seguir en racha ante el siempre complicado Argentino de Junín.

No le fue nada fácil conseguir su primer triunfo luego de dos derrotas al Griego, tuvo que trabajar y mucho ante el recién ascendido. Lo bueno fue el alto rendimiento de varios jugadores que terminaron aportando no solo puntos sino diferentes aspectos que se necesitaron para quedarse con el juego. A destacar el aporte de Nakye Sanders en ambos cristales, el goleo de Nicolás Zurschmitten y las apariciones de Manuel Buendía.

El equipo de Junín, otro necesitado, perdió en sus dos primeras presentaciones. Primero frente a Quimsa y luego contra Olímpico en condición de visitante, en ambos juegos. Este será su debut ante su público y sin importar los nombres, Argentino siempre se hace fuerte en su cancha.

Para esta temporada, el plantel juninense está conformado por Jeremías Frontera, Jeremías Sandrini y Juan Pablo Arías como bases. Martino Caporaletti y Francisco Suárez como externos. Xavier Reyes y Martín Trelles en el puesto de alero. Mientras que los internos son Joao Pedro Demétrio, Fernando Podestá, Santiago Bilbao, Aaron Pablo y Voncameron Davis. Diego Camun es su director técnico.

Por último, con respecto a la salud de Germán Misetich, el juvenil ya regresó con su familia a Córdoba y en los próximos días será controlado nuevamente para retornar a la actividad. Vale recordar que en la previa del partido frente a Racing tuvo una descompensación que obligó a trasladarlo al hospital municipal de Chivilcoy donde estuvo en observación unas horas.