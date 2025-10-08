Uno Santa Fe | Ovación | Liga Nacional

Cuatro duelos para seguir disfrutando de La Liga Nacional

Este miércoles seguirá la acción de la Liga Nacional, donde se destacan los duelos entre Peñarol-Quimsa, Obras-Olímpico y Oberá-La Unión.

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2025 · 11:57hs
Cuatro duelos para seguir disfrutando de La Liga Nacional

La Liga Nacional continúa este miércoles con una agenda completa: Peñarol recibe a Quimsa, Obras enfrenta a Olímpico, Oberá será local ante La Unión y Argentino buscará su primera alegría frente a Atenas.

PEÑAROL - QUIMSA

Hora: 20.05 TV: DSports.

Árbitros: Pablo Estévez, Emanuel Sánchez y Guillermo Di Lernia.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas (Córdoba).

Historial: Se enfrentaron en 46 oportunidades, con 24 victorias para Quimsa y 22 triunfos para Peñarol.

El conjunto marplatense buscará su primer triunfo de la temporada. Llega de caer ante Regatas Corrientes por 86 a 82, en un partido donde se destacaron Agustín Pérez Tapia (21 puntos), Luciano Guerra (17 puntos y 6 asistencias) y Roberto Acuña (16 puntos y 10 rebotes).

Por su parte, la Fusión arribó a Mar del Plata tras vencer como visitante a Obras Basket por 68 a 64, con Diego Figueredo como máximo anotador con 11 puntos.

OBRAS BASKET - OLÍMPICO

Hora: 20.30. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Fernando Sampietro, Sergio Tarifeño y Raúl Lorenzo.

Estadio: El Templo del Rock (CABA).

Historial: Se enfrentaron en 41 oportunidades, con 21 victorias para Olímpico y 20 triunfo para Obras.

Obras Basket y Olímpico tendrán su tercera presentación en La Liga Nacional 2025-26 esta noche, a las 20.30 en El Templo del Rock. Ambos llegan con récord de 1-1.

Tras ganarle a Regatas en el debut, el Rockero cayó frente a Quimsa en su segundo compromiso como local este lunes (68-64). Federico Zezular (18), Pedro Barral (12), quién cumplió 500 partidos en La Liga, y Tyler Sabin (diez); fueron los goleadores aurinegros. Así, los de Núñez tienen marca de 1-1.

El Negro, por su parte, perdió en su estreno contra Instituto (73-71), y se repuso con un triunfo sobre Argentino de Junín (96-76) para nivelar su récord. Aquel domingo (30/09) Richard Granberry (26 puntos, nueve rebotes y 36 de valoración) fue la figura de los bandeños. Los dirigidos por Martín Villagrán afrontan su primer partido fuera de casa.

OBERÁ - LA UNIÓN

Hora: 21.00. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Oscar Brítez, Silvio Guzmán y Fabio Alaníz.

Estadio: Dr. Luis Augusto Derna (Oberá, Misiones).

Historial: Se enfrentaron en 10 oportunidades, con 9 victorias para Oberá y 1 triunfo para La Unión.

OTC tendrá la visita del equipo formoseño en el estadio Dr. Luis Augusto Derna. Será la segunda presentación del equipo misionero en la actual temporada (le ganó a San Lorenzo 85-76), en tanto que La Unión ya jugó dos partidos, con resultados dispares (cayó 85-91 vs Regatas y le ganó 89-79 vs San Lorenzo).

En la previa al inicio de la competencia, estos equipos jugaron un amistoso, en Formosa. El mismo fue muy parejo, con victoria para el Celeste 72-71.

ARGENTINO - ATENAS

Hora: 21.30. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Julio Dinamarca, Alberto Ponzo y Pablo Leyton.

Estadio: Fortín de Las Morochas (Junín, Buenos Aires).

Historial: Se enfrentaron en 38 oportunidades, con 23 festejos para Atenas y 15 para Argentino.

Luego de conseguir su primera victoria, el pasado lunes frente a Racing en Chivilcoy, Atenas buscará seguir en racha ante el siempre complicado Argentino de Junín.

No le fue nada fácil conseguir su primer triunfo luego de dos derrotas al Griego, tuvo que trabajar y mucho ante el recién ascendido. Lo bueno fue el alto rendimiento de varios jugadores que terminaron aportando no solo puntos sino diferentes aspectos que se necesitaron para quedarse con el juego. A destacar el aporte de Nakye Sanders en ambos cristales, el goleo de Nicolás Zurschmitten y las apariciones de Manuel Buendía.

El equipo de Junín, otro necesitado, perdió en sus dos primeras presentaciones. Primero frente a Quimsa y luego contra Olímpico en condición de visitante, en ambos juegos. Este será su debut ante su público y sin importar los nombres, Argentino siempre se hace fuerte en su cancha.

Para esta temporada, el plantel juninense está conformado por Jeremías Frontera, Jeremías Sandrini y Juan Pablo Arías como bases. Martino Caporaletti y Francisco Suárez como externos. Xavier Reyes y Martín Trelles en el puesto de alero. Mientras que los internos son Joao Pedro Demétrio, Fernando Podestá, Santiago Bilbao, Aaron Pablo y Voncameron Davis. Diego Camun es su director técnico.

Por último, con respecto a la salud de Germán Misetich, el juvenil ya regresó con su familia a Córdoba y en los próximos días será controlado nuevamente para retornar a la actividad. Vale recordar que en la previa del partido frente a Racing tuvo una descompensación que obligó a trasladarlo al hospital municipal de Chivilcoy donde estuvo en observación unas horas.

Liga Nacional Peñarol Quimsa
Noticias relacionadas
atenas logro su primera victoria de la temporada de la liga nacional

Atenas logró su primera victoria de la temporada de la Liga Nacional

union jugo de igual a igual en brasilia y perdio en el cierre ante flamengo

Unión jugó de igual a Igual en Brasilia y perdió en el cierre ante Flamengo

union tiene el cronograma definido para sus primeras tres fechas en la liga nacional

Unión tiene el cronograma definido para sus primeras tres fechas en la Liga Nacional

obera debuto con un triunfo en la liga nacional

Oberá debutó con un triunfo en la Liga Nacional

Lo último

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

Último Momento
Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

Fin del ciclo: Joel Soñora dejó de ser jugador de Colón

Fin del ciclo: Joel Soñora dejó de ser jugador de Colón

Según Amsafé, el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Según Amsafé, el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Ovación
El modelo que no funcionó: Colón, entre los tres equipos con mayor promedio de edad

El modelo que no funcionó: Colón, entre los tres equipos con mayor promedio de edad

Balbi: Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión

Balbi: "Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión"

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos