Auger-Aliassime eliminó a Musetti y avanzó en el Masters 1000 de Shanghái

El canadiense tendrá como próximo oponente al francés Arthur Rinderknech en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái.

El tenista canadiense Félix Auger-Aliassime (12°) se metió en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái luego de su gran triunfo sobre el italiano Lorenzo Musetti (8°).

Auger-Aliassime, quien está volviendo a su mejor nivel en este 2025, se impuso con un contundente 6-4 y 6-2 en menos de una hora y media de juego , para meterse entre los mejores ocho por segunda ocasión consecutiva en un Masters 1000, ya que lo había logrado también en Cincinnati.

Esta victoria deja al canadiense muy cerca del top 10 e incluso con chances de seguir peleando por la clasificación al ATP Finals, el torneo que enfrenta a los ocho mejores jugadores del año.

Su rival en los cuartos de final será el francés Arthur Rinderknech, quien está siendo una de las grandes sorpresas en este Masters 1000 de Shanghái.

En los octavos de final, el francés dio una de los golpes de la jornada y venció por 6-3 y 7-6(5) al checo Jiri Lehecka (15°).

Un Masters 1000 de Shanghái soñado para Rinderknech

Rinderknech está teniendo unos días soñados, ya que venía de eliminar a uno de los grandes candidatos, como el alemán Alexander Zverev (3°), además del serbio Hamad Medjedovic y el estadounidense Alex Michelsen (28°).

El otro jugador que ya sacó boleto para los cuartos de final fue el australiano Alex de Miñaur, gracias a su triunfo por 7-5 y 6-2 sobre el portugués Nuno Borges.

El australiano se enfrentará en la próxima instancia con el ganador del cruce entre el ruso Daniil Medvedev (16°) y el estadounidense Learner Tien.