Uno Santa Fe | Ovación | Musetti

Auger-Aliassime eliminó a Musetti y avanzó en el Masters 1000 de Shanghái

El canadiense tendrá como próximo oponente al francés Arthur Rinderknech en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái.

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2025 · 11:11hs
Auger-Aliassime eliminó a Musetti y avanzó en el Masters 1000 de Shanghái

El tenista canadiense Félix Auger-Aliassime (12°) se metió en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái luego de su gran triunfo sobre el italiano Lorenzo Musetti (8°).

Auger-Aliassime, quien está volviendo a su mejor nivel en este 2025, se impuso con un contundente 6-4 y 6-2 en menos de una hora y media de juego, para meterse entre los mejores ocho por segunda ocasión consecutiva en un Masters 1000, ya que lo había logrado también en Cincinnati.

Esta victoria deja al canadiense muy cerca del top 10 e incluso con chances de seguir peleando por la clasificación al ATP Finals, el torneo que enfrenta a los ocho mejores jugadores del año.

Su rival en los cuartos de final será el francés Arthur Rinderknech, quien está siendo una de las grandes sorpresas en este Masters 1000 de Shanghái.

En los octavos de final, el francés dio una de los golpes de la jornada y venció por 6-3 y 7-6(5) al checo Jiri Lehecka (15°).

Un Masters 1000 de Shanghái soñado para Rinderknech

Rinderknech está teniendo unos días soñados, ya que venía de eliminar a uno de los grandes candidatos, como el alemán Alexander Zverev (3°), además del serbio Hamad Medjedovic y el estadounidense Alex Michelsen (28°).

El otro jugador que ya sacó boleto para los cuartos de final fue el australiano Alex de Miñaur, gracias a su triunfo por 7-5 y 6-2 sobre el portugués Nuno Borges.

El australiano se enfrentará en la próxima instancia con el ganador del cruce entre el ruso Daniil Medvedev (16°) y el estadounidense Learner Tien.

Musetti Félix Auger-Aliassime Masters 1000
Noticias relacionadas
gran triunfo de instituto en su primer partido en casa en la liga nacional

Gran triunfo de Instituto en su primer partido en casa en la Liga Nacional

los campeonatos del nuevo car show quedaron al rojo vivo

Los campeonatos del Nuevo Car Show quedaron al rojo vivo

La Nations Cup 2026: cómo será el nuevo torneo que jugarán Los Pumas.

Nations Cup 2026: el torneo que cambia la historia del rugby internacional

La Academia Cabrera visitará a Unión en el predio Nery Pumpido para completar la tercera fecha del Clausura.  

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Lo último

Pullaro sobre el caso Espert: El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo

Pullaro sobre el caso Espert: "El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo"

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Último Momento
Pullaro sobre el caso Espert: El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo

Pullaro sobre el caso Espert: "El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo"

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

Fin del ciclo: Joel Soñora dejó de ser jugador de Colón

Fin del ciclo: Joel Soñora dejó de ser jugador de Colón

Ovación
El modelo que no funcionó: Colón, entre los tres equipos con mayor promedio de edad

El modelo que no funcionó: Colón, entre los tres equipos con mayor promedio de edad

Balbi: Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión

Balbi: "Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión"

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos