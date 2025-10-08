Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina se juega su pase a cuartos de final ante Nigeria en el Mundial Sub 20

Argentina chocará ante Nigeria, desde las 16.30, en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, en busca de los cuartos de final del Mundial Sub 20.

8 de octubre 2025 · 06:45hs
La Selección Argentina Sub 20 juega este miércoles ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Nacional Julio Martinez Pradanos, y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos. Si avanza de fase, se enfrentará a México, que eliminó al local Chile.

Probables formaciones de Argentina vs Nigeria

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.

La Selección Argentina Sub 20 quedó primera en el Grupo D.

