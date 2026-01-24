Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

En Atlético Gimnasia y Esgrima, Diego Rodríguez seguirá como entrenador, mientras que en la UNL, se apuesta al Bicho Maxi Mendoza. En el ascenso, Matías Roteta conducirá Nacional.

Los clubes que integran los campeonatos de la Liga Santafesina de Fútbol mueven sus tableros como preparación para una temporada dura y exigente. Por ello, varias escuadras han procedido a la renovación de sus cuerpos técnicos, y otros apuestan a la continuidad. Ello sucede que con varias instituciones que jugarán en el certamen principal, como en el ascenso.

En el caso de Atlético Gimnasia y Esgrima, apuesta a la continuidad de Diego Rodríguez como DT del plantel superior. Fue campeón con el club en 2005, representó al Pistolero en el Argentino B, referente y capitán, el presente lo tiene al mando del primer equipo, al cual regresó a finales del año pasado.

El conjunto de Ciudadela volvió a los entrenamientos esta semana, con un grupo colaboradores más que importante. El staff lo completan Alejo Curcio como ayudante de campo, Maximiliano González como preparador físico, Laureano Peralta como entrenador de la reserva y Agustín Istecahandy como entrenador de arqueros.

Universidad (UNL)

En relación a la Universidad Nacional del Litoral, la primera división tendrá como entrenador a Maximiliano Bicho Mendoza, quien contará con la colaboración de Fernando Aguirre como ayudante de campo, Diego Acosta como DT de reserva, Simón Pinto en la preparación física, Sergio Torres y Diego Salvagiot como entrenadores de arqueros, Patricio Minetti es el kinesiólogo, Cristian Herrera el analista de video y Juan Marinachi el jefe de equipo.

La Salle y La Perla del Oeste

En La Salle Jobson, Sebastián Servín asumió como DT en reemplazo de Eduardo Magnín. Lo acompañarán Diego Pérez como preparador físico de primera, Ignacio Cassanello como DT de reserva, Ignacio Ibáñez como preparador físico de reserva, Agustín Melero como ayudante de campo, y Octavio Mauri como entrenador de arqueros.

En La Perla del Oeste, el cuadro de Recreo Sur confirmó el cuerpo técnico para esta temporada, y tendrá a Andrés Formento como entrenador; Alejandro Vanni como ayudante de campo, Germán Oliva como preparador físico, Cristian Bravo como entrenador de arqueros, Jerónimo Lartiga como director técnico de reserva, y Leandro San como ayudante de campo.

En los clubes del ascenso liguista

En el ascenso, Nacional sumó como director técnico a Matías Roteta del plantel de primera que ya arrancó con la pretemporada. Por su parte, Gabriel Monje será el director técnico de reserva y ayudante de campo, mientras que Julio Martínez ayudante de campo de primera y reserva, Carlos Báez el preparador físico, y Horacio González el entrenador de arqueros.

En Atenas de Santo Tomé, confirmaron a Ariel Ramírez como DT de primera, Gastón Beltrán será el ayudante de campo, Paolo Chiparibolo el técnico de reserva, Ezequiel Ferrero el preparador físico, y Paolo Martínez el entrenador de arqueros, para una pretemporada que ya comenzó en el estadio Tesoro Ferrero el pasado lunes.

En Loyola, el cuadro del barrio Yapeyú, tendrá como director técnico al Turco Mauricio Assat, mientras que José Miranda estará como asistente técnico, y Juan Aguiar en la preparación física. Ya se hicieron varias pruebas de jugadores, y ahora se viene el comienzo de una exigente pretemporada para llegar a punto al torneo.

El Cadi de Rincón designaron a Alejandro Escalante como director técnico; Omar Chiminazzo será el ayudante de campo, Gerardo Fernández el director técnico de reserva, Ignacio Escalante el ayudante de campo, Fabricio Espíndola el utilero, y Julio Ramírez el kinesiólogo.

En relación a Nuevo Horizonte, la escuadra de Casa Turquesa designó a Cristian Tano Molina como director técnico de su equipo principal, y a Ezequiel Lemercier y Claudio Maldonado como ayudante de campo. Como preparador físico estará Cristian Molina, Ezequiel Lemercier será el técnico de reserva, Eduardo de Pierro y Mario Herrera los utileros; Claudio Maldonado el supervisor de inferiores, todo bajo la atenta mirada de José Luis Benítez.