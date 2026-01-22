Comienza la Copa Federación con cuatro representantes santafesinos

El Quillá, Ateneo, Ciclón Racing y Guadalupe serán los equipos de la Liga Santafesina que desde el domingo 25 afronten la Copa Federación.

La Copa Federación 2026 está a la vuelta de la esquina, y los clubes de la Liga Santafesina de Fútbol debutarán el próximo domingo 25 con la primera fecha de la fase clasificatoria. En la competencia organizada por la Federación Santafesina de Fútbol estarán representados Náutico El Quillá, Ateneo Inmaculada, Sportivo Guadalupe y Ciclón Racing.

El certamen, uno de los más importantes del calendario provincial, contará en esta edición con 40 equipos, divididos en 10 zonas de cuatro clubes cada una. Durante esta primera etapa, los equipos se enfrentarán todos contra todos a una sola rueda, disputando un total de tres partidos por zona. Al finalizar la fase, clasificarán a los octavos de final los primeros de cada grupo, mientras que también avanzarán los seis mejores segundos, completando así el cuadro de playoffs.

También aquellos clubes que logren superar esta instancia tendrán altas chances de ser invitados a la próxima edición de la Copa Santa Fe, uno de los grandes objetivos deportivos del año. Por las plazas que otorga a la Copa Santa Fe, la Copa Federación se convirtió nuevamente en atractivo para los clubes de la región.

image El Flaco Tobaldo continúa como director técnico de Sportivo Guadalupe para la Copa Federación.

La Liga Santafesina estará representada por cuatro equipos, distribuidos en dos zonas distintas. En la Zona 4 competirán Sportivo Guadalupe, Sportivo y Recreativo Videla de la Liga Paivense, Barrio Oeste de Gálvez y Ciclón Racing. Por su parte, la Zona 5 contará con la participación de Sportivo del Norte de Esperanza, Ateneo Inmaculada, Náutico El Quillá, y San Lorenzo de Esperanza.

Según el fixture, que ya fue sorteado, , cada zona disputará tres fechas consecutivas, con cruces que irán definiendo rápidamente las posibilidades de clasificación. En un torneo corto, cada partido será determinante, por lo que los equipos santafesinos apuntan a sumar desde el arranque para posicionarse entre los primeros lugares.

En el caso del Club Náutico El Quillá, afrontará esta temporada nuevamente con Carlos Martín Patita Mazzoni como director técnico, pero contará con la colaboración de Juan Manuel Chemes, ex capitán del plantel, Matías Brignone y Gastón Michlig. Por su parte, Ignacio Pueyo será el entrenador de reserva, y Augusto Álvarez se sumó al bloque como ayudante técnico. Además, Miguel del Predo será el entrenador de arqueros.

image En Ateneo Inmaculada se mantiene Agustín Oliver como entrenador.

El plantel volvió a los entrenamientos con la novedad de la vuelta de Lucio López, quién regresó de su préstamo en Argentino de San Carlos. Otra incorporación confirmada es la de Mauricio Paz, quien regresa de Colón, donde jugó en Reserva de AFA. Con la ilusión renovada el Tiburón ya se entrena pensando en el regreso a la Copa Federación, torneo en el que fue campeón en el 2022 y en el Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol que tiene su inicio previsto para el 14 de Marzo.

En relación a Ateneo Inmaculada, el DT continuará siendo Agustín Oliver, mientras que Kevin Alvarenga y Nicolás Pizzi cumplirán el rol de ayudantes de campo. Los preparadores físico serán Pablo Virgilio y Lucio Racca, mientras que Ignacio Lovera será el entrenador de arqueros.

En Sportivo Guadalupe, el cuerpo técnico seguirá teniendo al Flaco Adalberto Tobaldo como DT, con la asistencia de Martín Rodrigo. En reserva trabajan Nicolás Alegre y Nicolás Morgans, Carlos Ojeda es el preparador físico, y Cristian Busolini el entrenador de arqueros. En Ciclón Racing, el DT será Carlos García, y Marco Fernández cumplirá el rol de ayudante de campo y entrenador de reserva. Como ayudante de campo también estará Rolando Bortoli, Martín Mezzadra es el preparador físico, y Alejandro Gisbert, el entrenador de arqueros.

El domingo 25 de enero, por la Zona 4, en el estadio Eladio Romeo Rosso, Sportivo Guadalupe jugará frente a Barrio Oeste de la ciudad de Gálvez, y en el departamento San Justo, Ciclón Racing visitará a Sportivo Recreativo de Videla, representante de la Liga Paivense. En tanto, por la Zona 5, el domingo 25, a las 17, en el predio de la autopista, Ateneo Inmaculada será anfitrión de San Lorenzo de Esperanza, y Náutico El Quillá visitará a Sportivo del Norte de la ciudad de Esperanza.

-Las Zonas de los equipos santafesinos:

Zona 4

1- Sportivo Guadalupe (Santafesina)

2- Sportivo y Recreativo Videla (Paiva)

3- Barrio Oeste (Gálvez)

4- Ciclón Racing F C (Santafesina)

Zona 5

1- Sportivo del Norte (Esperanza)

2- Ateneo (Santafesina)

3- El Quilla (Santafesina)

4- San Lorenzo (Esperanza)

-Primera fecha: (Domingo 25)

Zona 4:

Sportivo Guadalupe vs. Barrio Oeste de Gálvez (17)

Sportivo Recreativo de Videla (Paiva) vs. Ciclón Racing (18.30)

Zona 5:

Sportivo del Norte de Esperanza vs. Náutico El Quillá (18)

Ateneo Inmaculada vs. San Lorenzo de Esperanza (17)