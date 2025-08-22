Los cruces que asoman por cuartos de final de la Copa Sudamericana

Con el asterisco a resolver entre Independiente y Universidad de Chile, mirá cómo se van perfilando los cruces por cuartos de final de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana cerró este jueves la fase de octavos de final, aunque aún resta saber qué sucederá con Independiente - U. de Chile, que fue cancelado por la Conmebol tras gravísimos incidentes en las tribunas. El resto de los clasificados, ya están definidos.

Huracán fue el primer argentino en salir a la cancha y quedó eliminado a manos de Once Caldas por un global de 4-1 tras caer en Parque Patricios en un partido cargado de polémicas y expulsiones.

Bolívar eliminó a Ciencianoy Alianza Lima se deshizo de la U. Católica de Ecuador.

Godoy Cruz no pudo este jueves dar el golpe frente a Atlético Mineiro en Mendoza y, en el segundo turno, Lanús se impuso por penales en La Fortaleza ante Central Córdoba, en el duelo de argentinos.

El camino a la gran final de la Copa Sudamericana