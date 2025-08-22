Uno Santa Fe | Ovación | Copa Sudamericana

Los cruces que asoman por cuartos de final de la Copa Sudamericana

Con el asterisco a resolver entre Independiente y Universidad de Chile, mirá cómo se van perfilando los cruces por cuartos de final de la Copa Sudamericana

22 de agosto 2025 · 08:47hs
Los cruces que asoman por cuartos de final de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana cerró este jueves la fase de octavos de final, aunque aún resta saber qué sucederá con Independiente - U. de Chile, que fue cancelado por la Conmebol tras gravísimos incidentes en las tribunas. El resto de los clasificados, ya están definidos.

Huracán fue el primer argentino en salir a la cancha y quedó eliminado a manos de Once Caldas por un global de 4-1 tras caer en Parque Patricios en un partido cargado de polémicas y expulsiones.

Bolívar eliminó a Ciencianoy Alianza Lima se deshizo de la U. Católica de Ecuador.

Godoy Cruz no pudo este jueves dar el golpe frente a Atlético Mineiro en Mendoza y, en el segundo turno, Lanús se impuso por penales en La Fortaleza ante Central Córdoba, en el duelo de argentinos.

LEER MÁS: Con cuatro elencos argentinos, así serán los cuartos de final de la Copa Libertadores

El camino a la gran final de la Copa Sudamericana

Sudamericana

Copa Sudamericana cuartos de final Conmebol
Noticias relacionadas
independiente busca un buen resultado ante universidad de chile

Independiente busca un buen resultado ante Universidad de Chile

Huracán perdió 1-0 frente a Once Caldas.

Huracán sufrió en la altura y cayó ante Once Caldas por la Copa Sudamericana

Los autos de Turismo Carretera desfilaron por las calles de la Ciudad antes de la carrera en el Gálvez.

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

Por la 13ª fecha del Regional del Litoral, Santa Fe Rugby visitará a Gimnasia y Esgrima en el Parque de la Independencia.

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Lo último

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

Último Momento
El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Ovación
Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Juan Pablo Pumpido se sumó al cuerpo técnico de Olímpia en Paraguay

Juan Pablo Pumpido se sumó al cuerpo técnico de Olímpia en Paraguay

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

Policiales
Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"