Uno Santa Fe

Los equipos de la ASB se refuerzan para la Liga Federal y el Apertura

Sanjustino arma gran parte de su roster que va a disputar la Liga Federal 2026, más el Apertura, donde defenderá la corona. Más novedades

Ovación

Por Ovación

10 de enero 2026 · 10:02hs
Los equipos de la ASB se refuerzan para la Liga Federal y el Apertura

Sanjustino comenzó a dar forma concreta a su proyecto deportivo para 2026 con en la conformación de un plantel que tendrá doble desafío: la Liga Federal y el torneo Apertura, competencia en la que el Matador deberá salir a defender el título.

Una de las novedades más importantes pasa por el retorno de Emanuel Bender. Tras llegar a un acuerdo con Regatas Corrientes, el interno U21 volverá a vestir la camiseta de Sanjustino, una decisión pensada para potenciar su desarrollo deportivo. En el Matador tendrá mayor protagonismo y minutos, algo clave para su crecimiento, tras su paso por un club de la máxima categoría.

Otro nombre que genera expectativa es el de Jordi Godoy, quien volverá a las canchas luego de dejar atrás una lesión que lo mantuvo al margen durante un largo período. Su regreso no es uno más: se trata de un jugador con amplia experiencia en torneos nacionales, un valor importante para un plantel que apunta alto en ambos frentes.

Con estas incorporaciones, el entrenador Renzo Giunta empieza a cerrar piezas fundamentales. El núcleo de fichas mayores ya está definido con Matías Galligani, Leonardo Strack, Jordi Godoy y Matías Fleury, una base que combina recorrido y jerarquía.

A ese bloque se le suman los jóvenes U21 Emanuel Bender y Tomás Pereyra, mientras que el U19 Felipe Peirone completa un roster equilibrado, con proyección y recambio. Sanjustino avanza firme en el armado de un equipo que buscará protagonismo sostenido y que ya empieza a ilusionar a su gente de cara a una exigente temporada 2026.

Regatas Coronda negocia la continuidad de Fabián Righi

En el Torneo Oficial 2025, Regatas Coronda estuvo muy cerca de poder regresar a la elite asociativa, perdiendo el cruce semifinal ante Colón (SF).

Más allá de esto, la intención de la dirigencia es poder renovar el vínculo con Fabián Righi en la dirección técnica. Asimismo, de la mano de Guillermo Castrodeza en la coordinación, se ultiman detalles para dar a conocer cómo quedará armado el staff 2026 en divisiones inferiores.

Banco confirmó el regreso del interno Alejo Soria

En un segundo movimiento por demás de importante en las últimas horas, Banco Provincial selló el regreso de Alejo Soria para afrontar la temporada 2026.

image

El jugador viene de actuar en CUST, que le ofreció la renovación, pero los de Guadalupe finalmente se quedaron con sus servicios. Soria se suma a De Simone como la segunda cara para la alineación que orientará Santiago Perlo, con Nicolás Fernándes Chamusco como asistente.

Liga Federal Apertura Sanjustino
