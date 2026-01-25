Uno Santa Fe | Ovación | Los Gladiadores

Los Gladiadores, campeones en la Sur-Centro de handball

Los Gladiadores superaron en un apasionante final a Brasil gracias a un gol a falta de 10 segundos y lograron el título en la Sur-Centro en handball.

25 de enero 2026
La selección argentina de handball, Los Gladiadores, le ganó 26 - 25 a su par de Brasil y se consagró campeona del campeonato Sur-Centro, en el que ya había conseguido la clasificación al Mundial del 2027 que se llevará a cabo en Alemania.

El apasionante encuentro, que fue muy parejo en todo momento, se definió gracias a un gol de los “Gladiadores” a falta de poco más de 10 segundos para el final.

El partido comenzó mejor para Brasil, que rápidamente se había puesto 5-2 en ventaja y mantuvo dicha diferencia durante gran parte del primer tiempo, mientras la Argentina sufría la falta de eficacia principalmente cada vez que tenía un penal a favor.

Sin embargo, los “Gladiadores” tuvieron una ráfaga goleadora letal que les permitió dar vuelta la historia e irse al descanso con una ventaja de 14-12.

En el inicio de la segunda mitad parecía que la balanza finalmente se inclinaría a favor de la Argentina, que llegó a tener una buena ventaja de 19-15. Pero a partir de allí todo fue una pesadilla para los “Gladiarores”, que empezaron a desaprovechar oportunidades muy claras ante una muy buena reacción de los cariocas.

Los Gladiadores, campeones en un final apasionante

Finalmente, luego de unos últimos minutos muy cambiantes donde la ventaja pasaba de una selección a la otra, la Argentina pudo quedarse con el triunfo gracias a un gol cuando faltaban poco más de 10 segundos para que sonara la chicharra.

Esta anotación fue clave, ya que en caso de empate Brasil se consagraba campeón por tener mejor diferencia de gol.

En sus presentaciones previas, la selección argentina, que es entrenada por Rodolfo Jung, aplastó a Perú y a Paraguay con contundentes resultados de 49-17 y 45-15, respectivamente, mientras que después superó sin inconvenientes a Uruguay (35-18) y a Chile (37-23).

Brasil, por su parte, comenzó su camino en la competición con sólidas victorias frente a Paraguay (40-18), Uruguay (33-25) y Chile (34-21), para luego pasar por arriba a Perú con un impresionante 66-14.

Este fue el segundo título para la Argentina en el Campeonato Sur-Centro luego del conseguido en 2020, que fue la primera edición. Las siguientes, que se dieron en 2022 y 2024, habían quedado en manos de Brasil.

Luego del partido, Nicolás Bono, que fue la gran figura argentina en la final, destacó que “jugamos una muy buena final, sobre todo en defensa”, y subrayó que “todo el equipo estuvo muy bien”.

