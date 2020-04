Los jugadores amenazan con parar el fútbol por los descensos

"Rodrigo Rey habló sobre la situación actual en el fútbol argentino y, aunque reconoció que Godoy Cruz está al día con el plantel, el panorama para otros jugadores es difícil, tienen sueldos atrasados desde enero y que los dirigentes no consultaron a los futbolistas para tomar decisiones. "La única fuerza que tenemos nosotros ante todas estas situaciones adversas es la de parar el fútbol", aseguró en diálogo con Jogo Bonito.

"Los verdaderos protagonistas somos nosotros y nos molesta que tomen decisiones sin consultarnos. Queremos que haya pelea por el descenso dentro de la cancha y que haya competitividad en el fútbol", aseguró en concordancia con las palabras de Marchi, titular del gremio de futbolistas. "Los capitanes de los clubes queremos que haya descensos. Eso le da jerarquía y competencia al fútbol y hace que haya mejores planteles. Nos sorprendió la decisión de AFA porque no consultaron a nadie", continuó.

"Queremos que los clubes que tienen deudas cumplan con sus obligaciones. Hay muchos que deben desde enero y eso no tiene nada que ver con el Coronavirus", afirmó el capitán del Tomba. Además de plantear la solidaridad con los compañeros que no cobran, explicó que tampoco están de acuerdo con anular los descensos porque eso puede hacer que muchos clubes se dehagan de algunos contratos sin correr el riesgo de perder la categoría. "La única fuerza que tenemos nosotros ante todas estas situaciones adversas es la de parar el fútbol. Los únicos favorecidos acá son los clubes y no nos consultaron nada. Una de las opciones es parar de jugar", aseguró.

En tanto que Lucas Licht, capitán de Gimnasia de La Plata, indicó: "Estamos pasando un momento difícil porque somos uno de los sectores que va a tardar más en volver, y la preocupación está en todos los futbolistas, porque de 3.500 profesionales que hay, 2.900 quedan libres en junio".

image.png El Ruso Rodríguez también opinó sobre la suspensión de los descensos en el fútbol argentino.

"Hoy en la charla todos los futbolistas estuvimos de acuerdo en que en el 2021 queremos que continúen los descensos cómo estaban, pero va a ser una lucha con navaja", advirtió.

El Bochi explicó: "Más que nada queremos que continúen para que el fútbol siga siendo tan profesional como lo es, y sin descensos va a quedar mucha gente sin trabajo y eso preocupa mucho".

En tanto que Diego Rodríguez, capitán de Central Córdoba, tiró: "Lo que sucedió en esta temporada, de anular los descensos, está bien, porque no se jugó. Faltaban 10 fechas y fue lógico. Pensando en un futuro, me parece completamente ilógico", señaló.

Al respecto, amplió: "Todos pensamos lo mismo. Habría una merma en el fútbol argentino. Siempre hay 7, 8 equipos que pelean el descenso, y si no pelean por nada, porque no están en condiciones de pelear por el ingreso a copas o a un campeonato, automáticamente no se van a ir a buscar jugadores como para no descender".