Los partidos que seguirá atentamente Colón en la zona B

Y concretamente en esta jornada son tres los duelos que seguramente el cuerpo técnico, plantel e hinchas rojinegros seguirán muy de cerca.

La visita de Gimnasia y Tiro a Almagro, el duelo entre Defensores de Belgrano y Mitre; más el televisado de Chaco For Ever contra Aldosivi serán encuentros con injerencia directa en el futuro del Sabalero.

FECHA 37 - ZONA B - PRIMERA NACIONAL

SÁBADO 19 DE OCTUBRE

15.30 Almagro vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

15.30 Defensores de Belgrano vs. Mitre (SdE)

15.30 Defensores Unidos vs. Atlanta

17.05 Chaco For Ever vs. Aldosivi

DOMINGO 20 DE OCTUBRE

15.30 San Telmo vs. Estudiantes (RC)

15.30 Deportivo Madryn vs. Almirante Brown

17.20 Atlético de Rafaela vs. Colón

19.30 Temperley vs. Nueva Chicago

LUNES 21 DE OCTUBRE

20.05 Brown (Adrogué) vs. Gimnasia (Mendoza)