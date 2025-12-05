Los Pumas 7´s afrontará un desafío gran en Ciudad del Cabo

El World Seven Series vuelve a Ciudad del Cabo, este fin de semana, donde los mejores equipos de rugby seven del mundo continuarán su campaña

El capitán de Los Pumas 7´s, Santiago Álvarez, en la antesala del Seven de Ciudad del Cabo.

Este regreso coincide con el décimo aniversario de la primera edición del torneo en la ciudad, celebrada en 2015, un hito clave dentro del calendario internacional de la Serie Mundial de Seven. Será la segunda etapa del HSBC SVNS, tras Dubái, donde Nueva Zelanda logró una histórica doble coronación en ambas ramas. La jornada inaugural registró 254 tries, marcando un nivel altísimo de competencia y anticipando otro fin de semana de gran intensidad.

Barajar y dar de nuevo. Con esa premisa, Los Pumas 7s esperan en Ciudad del Cabo para encarar la segunda etapa del Circuito Mundial después de lo que fue el octavo puesto en el esquivo Seven de Dubai.

El plantel conducido por Santiago Gómez Cora, renovado y con varias caras nuevas con respecto a la temporada pasada, tendrá otro duro desafío a partir del próximo sábado cuando arranque su participación en el torneo que conquistó por primera y única vez en 2023.

Argentina integra el grupo B junto a Australia, Francia y España y tendrá una revancha rápida de lo que sucedió en Dubai ya perdió con los franceses (dura derrota 59-7) y luego ante los españoles (31-28) en los playoffs por el quinto puesto.

A diferencia de los horarios de Dubai en Ciudad del Cabo serán más amenos para los argentinos ya que Los Pumas arrancarán la jornada un poco más tarde y el primer compromiso será a las 7:00 contra Australia, nada menos que uno de los finalistas del fin de semana pasado.

Luego enfrentarán a Francia a las 9:54 y cerrarán contra España a las 13:35. Después de Ciudad del Cabo, el calendario del Seven continuará en Singapur a partir del 31 de enero. Tras la baja de Joaquín Pellandini por lesión, Pedro de Haro se suma a los enfrentamientos del equipo en Ciudad del Cabo.

El plantel de Los Pumas 7’s que disputará la etapa en Ciudad del Cabo es el siguiente: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Sebastián Dubuc, Luciano González, Mateo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

-World Seven Series - 2° etapa

-Zona B: Argentina, Francia, España, Australia.

-Horarios sábado 6/12:

Argentina vs. Australia (7)

Argentina vs. Francia (9.54)

Argentina vs. España (13.35)