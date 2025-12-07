Uno Santa Fe | Ovación | medalla

Los Pumas 7's cerraron 2025 con medalla de plata en el Seven de Ciudad del Cabo

El equipo argentino le ganó a Fiji y cayó ante Sudáfrica en la final, obteniendo de esta manera la medalla de plata

7 de diciembre 2025 · 15:59hs
Los Pumas Seven se quedaron con la medalla de plata.

El seleccionado argentino de rugby seven, conocido como Los Pumas 7's, volvió a subirse al podio en Ciudad del Cabo tras quedarse con la medalla de plata, al caer por 21 a 19 ante Sudáfrica en la final del torneo.

Los Pumas Seven y una destacada actuación en Ciudad del Cabo

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora cerró el 2025 nuevamente en una definición de etapa, una semana después de su actuación en Dubái, y confirmó señales positivas en pleno proceso de recambio.

En el torneo disputado en suelo sudafricano, Los Pumas 7’s mostraron una evolución marcada en el asentamiento de los jóvenes y en la convivencia con los jugadores de mayor experiencia.

La proyección del plantel quedó reflejada en el rendimiento colectivo y en el impacto individual de Luciano González, quien fue el máximo anotador del certamen con ocho tries.

En las semifinales, el equipo argentino tuvo revancha ante Fiji, que los había derrotado una semana antes en Dubái. Esta vez, el desarrollo fue distinto desde el inicio.

El conjunto albiceleste impuso condiciones con un primer tiempo de alto nivel, en el que no concedió espacios y capitalizó sus oportunidades con conquistas de Santiago Mare (dos tries) y Santiago Álvarez (dos tries), más una conversión de Santiago Vera Feld, para irse al descanso 17-0 arriba.

El único pasaje de tensión llegó con la tarjeta amarilla a González por knock on deliberado, aunque la defensa argentina respondió con solidez incluso en inferioridad numérica.

En el complemento, González amplió la ventaja apenas regresó al campo de juego. Fiji logró descontar mediante Viwa Naduvalo, pero Mare volvió a estirar diferencias. Dos tries de los isleños en el último minuto maquillaron el resultado final.

Con el triunfo 29-21, Argentina selló su pase a la final. Ante Fiji, los tries argentinos fueron obra de Mare (dos), Álvarez (dos) y González, con conversiones de Vera Feld y Mare.

La final de Ciudad del Cabo enfrentó nuevamente a Argentina y Sudáfrica, como había sucedido en Dubái, aunque esta vez con el conjunto local beneficiado por la localía.

En el primer tiempo, Argentina golpeó primero con una acción de González, pero los sudafricanos empataron rápidamente. La albiceleste volvió a pasar al frente tras otra jugada de González y una definición de Marcos Moneta, para cerrar la primera mitad 14-7 a favor.

En el arranque del segundo tiempo, Moneta apoyó su segundo try del partido luego de una corrida que dejó atrás a la defensa local. Pese a la ventaja argentina, Sudáfrica reaccionó con dos tries convertidos que le permitieron revertir el marcador y quedarse con el oro en su casa. Para el seleccionado argentino, los tries fueron convertidos por Moneta (dos) y González, con dos conversiones de Vera.

Tras este subcampeonato, el equipo argentino entrará en un período de descanso antes de retomar los entrenamientos a comienzos de 2026, con el objetivo de preparar la próxima gira doble, que tendrá como destinos Singapur (31 de enero y 1° de febrero) y Perth (7 y 8 de febrero).

Rige un alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde y noche de este domingo en Santa Fe

Unión y un mercado de pases austero, en donde serán más las bajas que las altas

No va más: Alianza Lima despidió a Pipo Gorosito

Rige un alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde y noche de este domingo en Santa Fe

Unión y un mercado de pases austero, en donde serán más las bajas que las altas

No va más: Alianza Lima despidió a Pipo Gorosito

Detalles que hay que saber del próximo Mundial: reglamento, desempates y lista de buena fe

Ministro de Seguridad Pablo Cococcioni: Prefiero que me critiquen por detener de más antes de que haya un resultado fatal

Se viene una semana clave en Colón para pagarle al plantel y levantar la inhibición

Villarruel: Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Detalles que hay que saber del próximo Mundial: reglamento, desempates y lista de buena fe

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: Gracias a Dios ya terminó

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

