Los Pumas 7's comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

El seleccionado argentino Los Pumas 7´s vencieron a Australia y posteriormente doblegaron a Francia en la jornada inicial de la segunda etapa del World Seven Series en Sudáfrica.

El rosarino Pedro De Haro hizo su debut con la camiseta de Los Pumas 7´s en Sudáfrica.

Tras el inicio de la temporada en Dubai la semana pasada, Los Pumas 7’s, llegó Ciudad del Cabo, la segunda etapa del Circuito Mundial 2025/26, que se desarrolla este fin de semana en Sudáfrica. El conjunto nacional comparte el grupo B junto Australia, Francia y España. La escuadra nacional arrancó con una victoria ante los Wallabies y continuó con otro triunfo ante Francia. Argentina cerrará frente a España la etapa de grupos.

Los Pumas 7s saben lo que es subirse a lo más alto del podio en la ciudad sudafricana, ya que obtuvo la medalla de oro en la temporada 2023/24. Además, consiguieron la de plata en dos oportunidades, en 2018 y en 2016.

En su primera presentación, Los Pumas 7´s se impuso por 36 a 0 a Australia. El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora mostró muchísima mejoría en relación a lo que pudo hacer el fin de semana anterior en Dubai. Todo el partido, los argentinos se impusieron en el juego de manera notable.

Los puntos de contacto en su gran mayoría los pudieron ganar. Incluso el equipo australiano no pudo posarse en ningún momento en los 22 metros argentinos. Esto se debe al gran mérito de las salidas ganadas, de pescar la pelota en el momento justo y no cometer penales que hagan que pierdan los metros ganados.

Ante los australianos, Argentina alistó a Matteo Graziano, Juan Patricio Batac, Santiago Álvarez, Pedro De Haro, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron Santiago Vera Feld, Martiniano Arrieta, Eliseo Morales, Sebastián Dubuc y Valentín Maldonado.

Para la escuadra conducida por Santiago Gómez Cora los puntos llegaron por intermedio de tries de Santiago Mare, Marcos Moneta, dos de Luciano González y dos de Matteo Graziano, más dos conversiones de Luciano González y una de Santiago Vera Feld.

En el caso de la segunda presentación, un rival complicado como lo es siempre Francia, teniendo en cuenta que el último antecedente en Dubái fue derrota por 59 a 7, también en fase de grupo, la parada no resultaba nada sencilla. Argentina le ganó al conjunto europeo por 24 a 19. En el primer tiempo se fue al descanso ganando por 12 a 5, y en el tramo final del complemento sufrió pero supo ganarlo.

Ahora, en el segundo encuentro de la segunda etapa en Cape Town, los dirigidos por Santiago Gómez Cora consiguieron dos tries Luciano González, uno Santiago Vera Feld y otro el tucumano Martiniano Arrieta, además de una conversión de Santiago Vera Feld y otro de Martiniano Arrieta. Para el elenco Galo hubo ensayos de Ali Dabo, Jordan Sepho y Enahemo Artaud, mas dos conversiones de Luca Mignot.

Argentina formó con Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santiago Vera Feld, Pedro De Haro, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron: Martiniano Arrieta, Lautaro Bazán Vélez, Eliseo Morales, Sebastián Dubuc y Patricio Batac.