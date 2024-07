Los Pumas 7´s jugarán con Francia en cuartos de final

Los Pumas Seven alistaron a: Matías Osadczuk, Germán Schulz y Luciano González; Joaquín Pellandini, Santiago Álvarez (capitán), Tomás Elizalde y Marcos Moneta. Luego ingresaron Matteo Grazaino, Agustín Fraga, Tobías Wade, Tomás Elizalde y Santiago Mare.

En el primer tiempo, el combinado comenzó ganando a partir de un try de Germán Schulz, que sumado a la conversión de Pellandini, puso las cosas 7 a 0. Una mala para los argentinos es que debieron jugar unos minutos sin el riojano Luciano González por una tarjeta amarilla. Luego, tras una buena acción llegó el try de Henry para los australianos, quienes fallaron la conversión y el duelo quedó 7 a 5. Casi en el epílogo de la primera parte, hubo un ensayo de Dowling Ben el cual fue convertido por Dietrich, por lo que se fue al descanso ganando por 10 a 7.

En el complemento, tras haber ido al TMO, llegó el try de Dietrich, quien no pudo convertir el drop, y se mantuvo arriba en el marcador por 15 a 7. En un avance importante de Luciano González, Osadczuk, marcó el segundo ensayo, aunque el drop de Schulz no fue bueno y el partido quedó 15 a 14 abajo. Argentina no tuvo reacción, cometieron un penal y Malouf Nick marcó un try. Por su parte, Dietrich logró acertar la conversión.

Los que viene para Los Pumas

Este jueves, a partir de las 16.30, Argentina se medirá con el segundo de la Zona C, que terminó siendo Francia con un total de 6 puntos. El conjunto local le terminó ganando a Uruguay por 19 a 12. La Zona B quedó con Australia sumado con 9 puntos, Argentina quedó con 7 unidades, Samoa 5 y Kenya con 3.