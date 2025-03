Los Pumas 7's se consagraron campeones en Hong Kong

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7's, se coronó por primera vez en el torneo de Hong Kong al vencer en la final a Francia por 12 a 7

Los Pumas 7's son históricos. Por primera vez se consagraron campeones en Hong Kong y repitieron el título en el Circuito Mundial luego del tetracampeonato en Vancouver. En una dura final contra Francia , el equipo de Santiago Gómez Cora hizo la diferencia cuando estaba en ventaja numérica por la sanción que recibió el francés Liam Delamare y en ese momento se dieron los tries de Santiago Álvarez y Marcos Moneta y la conversión de Joaquín Pellandini.

Es el tercer título consecutivo para la argentina, que viene de consagrarse en Perth y Vancouver y suma un invicto de 16 partidos. Para remontarnos al último registro de tres medallas doradas consecutivas tenemos que retroceder apenas un año, cuando se consagraron en Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver.

rugby los pumas seven campeones hong kong 2.jpg El seleccionado argentino de juego reducido se impuso en la final a Francia por 12 a 7.

En el primer partido de la jornada, por las semifinales, Los Pumas 7's jugaron ante Australia, rival al que no enfrentaban desde la final del Seven de Perth, donde los argentinos se quedaron con el triunfo por 41-5. En esta ocasión la historia no iba a ser diferente y los dirigidos por Santiago Gómez Cora ratificaron el gran presente que están teniendo y se metieron en una final de Hong Kong tras 21 años. El partido culminó 31-7 con un parcial de 12-7.

Así formaron Los Pumas 7's ante Australia: Germán Schulz, Santiago Álvarez, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Santiago Mare (Capitán), Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Agustín Fraga, Matteo Graziano, Alejo Lavayén, Tobías Wade y Tomás Elizalde. Germán Schulz (por triplicado), Marcos Moneta y Alejo Lavayén marcaron los tries, mientras que Joaquín Pellandini y Tobías Wade (por duplicado) aportaron las conversiones.

La gran final se jugó ante Francia, que venció en semifinales a Fiji por 24-17 en la última del partido. Los Pumas 7´s y los galos ya habían disputado dos finales entre sí, con un saldo de una victoria por lado: en 2024, Francia se quedó con el título en Madrid tras vencer por 19-5, mientras que en 2023, Argentina los derrotó por 33-21 en la final de Vancouver.

El encuentro estuvo muy disputado, en la primera mitad ningún seleccionado logró romper el cero y el marcador recién se abrió en el complemento cuando Santiago Álvarez capitalizó un ataque argentino en superioridad numérica tras una amarilla a Liam Delamare tras una infracción ante Luciano González. Cómo un jugador francés arremetió contra Álvarez una vez hecho el try, Los Pumas 7's salieron de mitad de cancha con un penal a favor, situación que aprovechó Marcos Moneta quién mostró todo su poderío ofensivo y marcó su sexto try en el torneo. Ya en el final descontó Francia pero no había tiempo para más y Los Pumas 7's se quedaron con la medalla dorada con una victoria por 12-7.

Ante Francia, Los Pumas 7's se alistaron con: Germán Schulz, Santiago Álvarez, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Santiago Mare (Capitán), Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Matteo Graziano y Tobías Wade. Santiago Álvarez y Marcos Moneta marcaron los tries, mientras que Joaquín Pellandini aportó una conversión.

Lo que viene para Los Pumas 7's

La semana que viene la acción continuará en Singapur (5 y 6 de abril), con la particularidad que tendrá este torneo, al igual que Ciudad del Cabo en diciembre pasado, tendrá una modalidad reducida de sólo cuatro partidos. Los 12 equipos participantes se dividirán en 4 grupos de 3, siendo los primeros de cada grupo los que avancen a semifinales por el oro, los segundos por las semifinales del 5to puesto y los terceros por las del 9no puesto, quedando eliminadas las instancias de cuartos de final.