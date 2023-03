Los Pumas 7's tendrán dos cambios para el Seven de Vancouver

El entrerriano Franco Rossetto fue convocado a Los Pumas 7's para jugar el Seven de Vancouver por la lesión Santiago Vera Feld del Club San Andrés

Las bajas temperaturas y la nieve de Vancouver recibieron a Los Pumas 7’s en su desembarco en territorio canadiense, donde desde este viernes defenderán el Oro obtenido en su última visita (2022). Luego de la conquista el último fin de semana de la medalla de Plata en el Seven de Los Ángeles, el seleccionado argentino se dispone a una nueva prueba en el circuito mundial, y para este torneo el plantel ha sufrido un par de modificaciones.

Con esta convocatoria, Elizalde vuelve a Los Pumas 7’s luego de un poco más de un año; la última actuación del back formado en Tigres Rugby Club fue en el Seven de Málaga 2022 (21 al 23 de enero de 2022), ya que un par de serias lesiones (primero en un tobillo y luego en la mano izquierda), lo mantuvieron al margen de la actividad por un largo tiempo.

La particularidad de Elizalde es que disputó tres certámenes con el seleccionado nacional (16 caps.), y en todos subió al podio: en el Seven de Dubái I (Bronce), en el Seven de Dubái II (Bronce) y en el Seven de Málaga (Plata).

En consecuencia, el plantel de Los Pumas Seven estará integrado por Franco Rossetto del Club Atlético Estudiantes de Paraná, Tomás Elizalde de Tigres Rugby Club, Santiago Álvarez Fourcade, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Rodrigo Isgró, Alfonso Latorre, Marcos Moneta, Matías Osadczuk (capitán), Joaquín Pelladini, Gastón Revol, Germán Schulz, y Tobías Wade.

En el Seven de Vancouver (3, 4 y 5 de marzo), séptima escala del World Rugby Sevens Series 2023, la Argentina compartirá la Zona B con Sudáfrica, Francia y Japón. El ordenamiento de los partidos de la etapa eliminatoria son los siguientes: el viernes 3, a las 17.36, jugará con Japón, mientras que el sábado a las 0, se medirá con Francia, y a las 18.26, con Sudáfrica.

El ranking del WRSS 2023 está de la siguiente manera: Nueva Zelanda 107, Argentina y Sudáfrica 86, Fiji 84, Samoa 81, Australia 77, Francia 76, Estados Unidos 69, Irlanda 68 y Gran Bretaña 47.

Luego del Seven que se disputará en Canadá, la octava etapa del World Seven Series se disputará del 31 de marzo al 2 de abril en Hong Kong. Continuará en Singapur el 8 y 9 de abril, del 12 al 14 de mayo, será el turno en Toulouse, y el 20 y 21 de mayo, será el turno de Londres.