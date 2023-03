Los Pumas 7s, con rivales confirmados para el seven de Hong Kong

Los Pumas 7's jugarán el Seven de Hong Kong del 31 de marzo hasta el 2 de abril.

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7's, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, integrará el grupo clasificatorio A del certamen de Hong Kong, que se llevará a cabo desde el 31 de marzo hasta el 2 de abril próximo.

En Hong Kong, Los Pumas 7's compartirán el Grupo A junto a Fiji, Samoa y Canadá. Por su parte, Uruguay estará en el Grupo B con Francia, Gran Bretaña y Hong Kong. En el C compartirán Australia, Estados Unidos, España y Japón, mientras que en el Grupo D se enfrentarán Irlanda, Nueva Zelanda, Kenia y Sudáfrica.

El entrenador del seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, Santiago Gómez Cora, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, señaló que “es de no creer lo que sucedió” tras obtener anoche la Copa de Oro del seven de Vancouver, tras vencer en la final a Francia por 33-21.

El head coach argentino señaló que “la verdad, es de no creer todo lo que sucedió. Una cosa es lograrlo una vez, pero volver a alcanzarlo y mantenerlo en los últimos cuatro torneos, llegando a tres finales y con dos títulos, es algo increíble. Ni soñándolo lo hubiésemos imaginado”.

Seven2.jpg El entrenador del seleccionado de Seven, Santiago Gómez Cora, afirmó "no creer lo que sucedió en Canadá". Prensa UAR

Más adelante, agregó que “es cuestión de mirar hacia atrás, de pensar lo que se hizo, lo que se planificó. A mí me tocó llegar, analizar un poco el panorama los primeros años como entrenador y después descubrir que había que trazar un proyecto y pensar a largo plazo”.

Los Pumas 7s ocupan el segundo lugar del Circuito de Seven de la World Rugby con 108 puntos y el entrenador asegura que “es momento de analizar el global porque es un montón, ya que ganar tres títulos en un año no se da por casualidad, sino que se trata de una causalidad”.

“Hay que ser muy agradecido. Frenar, analizar y pensar en todas esas personas que estuvieron en este recorrido, que no ligaron esta parte linda, pero que ayudaron a pulir a este equipo”, agregó.

Finalmente sentenció que “dicen que llegar es difícil, pero mantenerlo mucho más. Este equipo no se conforma y va a ir por más. Siempre por mucho más”, manifestó el técnico nacional. De este modo, el seleccionado argentino mantiene sus chances de acceder a los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que clasificarán los cuatro primeros de la tabla general, además de Francia por ser el país anfitrión.