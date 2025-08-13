Los Pumas comienzan a perfilar el equipo para el debut en Córdoba

Felipe Contepomi anunciará el XV titular el jueves para medirse con los All Blacks, pero asoman Mayco Vivas y Pedro Rubiolo como posibles titulares

Córdoba vuelve a ser protagonista de los grandes eventos internacionales. El próximo sábado, el Estadio Mario Alberto Kempes recibirá a más de 55 mil personas para el partido entre Los Pumas y Los All Blacks, por la primera fecha del Rugby Championship 2025.

La expectativa es enorme: se estima que entre 30 y 35 mil visitantes llegarán desde distintos puntos del país, generando un movimiento turístico que alcanzará no solo a la capital y el Gran Córdoba, sino también a ciudades como Villa Carlos Paz y otros destinos cercanos.

Quedan muy pocos días para que arranque el Rugby Championship, en el cual el combinado nacional completó el martes un nueva entrenamiento, ajustando detalles para el cruce con Nueva Zelanda. Será un duro desafío para Los Pumas, máximos ganadores del certamen. En el entrenamiento de la víspera se pudo perfilar lo que será la probable alineación en el cual se destacó la presencia de Mayco Vivas y Pedro Rubiolo como titulares.

Marcos Kremer expresó que "Va a ser un gran partido. Estamos en casa, con nuestra gente, en Córdoba, una tierra donde se siente el rugby. Creo que el equipo viene haciendo las cosas muy bien, el staff viene haciendo las cosas muy bien". El tercera línea oriundo de Concordia afirmó que "Tenemos que largarnos, dejar esos nervios de lado y dedicarnos a jugar rugby, que lo sabemos hacer, tenemos con qué hacerlo, tenemos los jugadores, la materia, todo. Entonces creo que va a ser un lindo partido. Obviamente no te voy a decir que les vamos a ganar o que vamos a perder por 50".

El elenco nacional trabajó el lunes en las instalaciones que Palermo Bajo posee en los Boulevares, y ayer martes lo hizo en el estadio Mario Alberto Kempes. El jueves el head coach Felipe Contepomi brindará una conferencia de prensa en la que anunciará los 23 jugadores para el choque con los All Blacks.

El viernes, como suele ser habitual, será el Capitain's Run a partir de las 11:20. La particularidad de este entrenamiento será que Los Pumas lo harán en el Mundialista cordobés, al contrario de lo que lo habían hecho en los encuentros de la ventana de julio.

El elenco que asoma en Córdoba

En el último entrenamiento, en el estadio mundialista, el entrenador perfiló lo que puede ser la alineación titular frente a los All Blacks. La posible formación sería con: Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer o Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía.

En otro orden, vale señalar que de acuerdo con datos de la Agencia Córdoba Turismo, la hotelería de 3 a 5 estrellas registra ocupación plena, mientras que el resto de las plazas de la ciudad se encuentran en torno al 80%, con proyección de alcanzar el 100% en las próximas horas.

El impacto económico estimado para la provincia será de unos 60 mil millones de pesos, con un efecto positivo que se derramará en toda la cadena de valor: alojamiento, gastronomía, transporte, comercios y actividades culturales.

El equipo de Los Pumas, que ya está en Córdoba, el día sábado realizó una práctica abierta y gratuita que convocó a más de 10 mil fanáticos en el Kempes. Una vez más, la infraestructura deportiva de primer nivel, la conectividad privilegiada y la amplia oferta hotelera, gastronómica y cultural ratifican a Córdoba como líder en la organización de eventos internacionales, generando empleo, desarrollo económico y proyección global para la provincia.