Uno Santa Fe | Ovación | Pumas

Los Pumas comienzan a perfilar el equipo para el debut en Córdoba

Felipe Contepomi anunciará el XV titular el jueves para medirse con los All Blacks, pero asoman Mayco Vivas y Pedro Rubiolo como posibles titulares

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2025 · 09:43hs
El rafaelino Mayco Vivas sería titular en Los Pumas para jugar con Nueva Zelanda en Córdoba.

El rafaelino Mayco Vivas sería titular en Los Pumas para jugar con Nueva Zelanda en Córdoba.

Córdoba vuelve a ser protagonista de los grandes eventos internacionales. El próximo sábado, el Estadio Mario Alberto Kempes recibirá a más de 55 mil personas para el partido entre Los Pumas y Los All Blacks, por la primera fecha del Rugby Championship 2025.

La expectativa es enorme: se estima que entre 30 y 35 mil visitantes llegarán desde distintos puntos del país, generando un movimiento turístico que alcanzará no solo a la capital y el Gran Córdoba, sino también a ciudades como Villa Carlos Paz y otros destinos cercanos.

Quedan muy pocos días para que arranque el Rugby Championship, en el cual el combinado nacional completó el martes un nueva entrenamiento, ajustando detalles para el cruce con Nueva Zelanda. Será un duro desafío para Los Pumas, máximos ganadores del certamen. En el entrenamiento de la víspera se pudo perfilar lo que será la probable alineación en el cual se destacó la presencia de Mayco Vivas y Pedro Rubiolo como titulares.

Marcos Kremer expresó que "Va a ser un gran partido. Estamos en casa, con nuestra gente, en Córdoba, una tierra donde se siente el rugby. Creo que el equipo viene haciendo las cosas muy bien, el staff viene haciendo las cosas muy bien". El tercera línea oriundo de Concordia afirmó que "Tenemos que largarnos, dejar esos nervios de lado y dedicarnos a jugar rugby, que lo sabemos hacer, tenemos con qué hacerlo, tenemos los jugadores, la materia, todo. Entonces creo que va a ser un lindo partido. Obviamente no te voy a decir que les vamos a ganar o que vamos a perder por 50".

El elenco nacional trabajó el lunes en las instalaciones que Palermo Bajo posee en los Boulevares, y ayer martes lo hizo en el estadio Mario Alberto Kempes. El jueves el head coach Felipe Contepomi brindará una conferencia de prensa en la que anunciará los 23 jugadores para el choque con los All Blacks.

LEER MÁS: Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

El viernes, como suele ser habitual, será el Capitain's Run a partir de las 11:20. La particularidad de este entrenamiento será que Los Pumas lo harán en el Mundialista cordobés, al contrario de lo que lo habían hecho en los encuentros de la ventana de julio.

El elenco que asoma en Córdoba

En el último entrenamiento, en el estadio mundialista, el entrenador perfiló lo que puede ser la alineación titular frente a los All Blacks. La posible formación sería con: Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer o Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía.

En otro orden, vale señalar que de acuerdo con datos de la Agencia Córdoba Turismo, la hotelería de 3 a 5 estrellas registra ocupación plena, mientras que el resto de las plazas de la ciudad se encuentran en torno al 80%, con proyección de alcanzar el 100% en las próximas horas.

El impacto económico estimado para la provincia será de unos 60 mil millones de pesos, con un efecto positivo que se derramará en toda la cadena de valor: alojamiento, gastronomía, transporte, comercios y actividades culturales.

El equipo de Los Pumas, que ya está en Córdoba, el día sábado realizó una práctica abierta y gratuita que convocó a más de 10 mil fanáticos en el Kempes. Una vez más, la infraestructura deportiva de primer nivel, la conectividad privilegiada y la amplia oferta hotelera, gastronómica y cultural ratifican a Córdoba como líder en la organización de eventos internacionales, generando empleo, desarrollo económico y proyección global para la provincia.

Pumas Córdoba Mayco Vivas
Noticias relacionadas
ignacio scocco salio a bancar a cavani en su opaco presente

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

tras su frustrado paso por talleres, diego cocca volvio al atlas de mexico

Tras su frustrado paso por Talleres, Diego Cocca volvió al Atlas de México

tottenham, con cuti romero, va por la supercopa de europa ante psg

Tottenham, con Cuti Romero, va por la Supercopa de Europa ante PSG

Marcos Rojo tuvo sus primeros minutos como jugador de Racing.

Rojo, después del debut en Racing: "La serie está abierta para definirla en casa"

Lo último

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Último Momento
Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Ovación
Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"