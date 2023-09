Los Pumas derrotaron con claridad a Chile en el Mundial de Francia

Bogado.jpg El full back misionero Martín Bogado debutó en el Mundial con Los Pumas y marcó un try frente a los chilenos. UAR

En el primer tiempo, Los Pumas demostraron que fueron superiores y por eso se fueron al descanso ganando por 24 a 0 ante un equipo chileno que hizo lo que pudo. Igualmente, los conducidos por el australiano Cheika demostraron un juego intenso, dinámico, pero por momentos fueron imprecisos, aunque cuando ajustaron en precisión lograron sumar.

La escuadra nacional tuvo un eficiente desempeño en el line out al igual que en el maul, y un aceptable desempeño en el scrum. El punto negativo fue la amarilla que recibió el mendocino Isgró por un tackle alto, pero Argentina estaba tan enchufada y con el objetivo de ir siempre para adelanta, que el hombre de menos que tuvo durante diez minutos no resintió el funcionamiento.

Creevy.jpg A pura potencia y determinación, el hooker platense Agustín Creevy fue uno de los puntos alto en el conjunto argentino ante Los Cóndores. UAR

Es cierto que Los Pumas podrían haber sacado una mejor diferencia, pero la ansiedad del comienzo del cotejo lo privó de ser más precisos. Los argentinos lograron marcar, pero quedó en claro que le faltó volumen de juego. La visita se mostró como un equipo aguerrido, pero la marca chilena dejó espacios que no fueron muy aprovechados por los argentinos.

En el tramo final de los primeros cuarenta minutos de juego las acciones se cayeron un poco, Los Pumas entraron en el desorden del rival, pero el 24 a 0 fue totalmente justificado. El tucumano Sánchez, que llegó a los 100 partidos con la celeste y blanca, fue el autor de 14 de los 24 puntos, ya que hubo tres conversiones, un penal y un try, más los ensayos conseguidos por el mendocino de Marista, Juan Martín González, y el concretado por el hooker platense Agustín Crevy.

En el arranque del complemento, Los Pumas reiteraron los mismos errores, y la falta de precisión en el traslado de la pelota. Pero a los 5 minutos de juego el misionero Bogado consiguió un buen try, sumado al goal de Sánchez el score se puso 31 a 0. A los argentinos le costó el contacto, no tuvieron mucha claridad y también no fueron del todo claros en el control de la pelota.

Pasados los veinte minutos de juego, el mendocino Isgró marcó un muy buen try que sumado a la conversión de Sánchez le permitió a Los Pumas pasar a ganar 38 a 0, y las diferencias comenzaron a quedar en evidencia. Luego llegó otro ensayo, en esta oportunidad por intermedio de González, que les permitió a los argentinos seguir estirando diferencias. Chile no se entregó nunca, marcó un try de maul y logró ponerse 45 a 5. Llegaron varios ensayos para los conducidos por Michael Cheika que terminaron cerrando el marcador en 59 a 5.

Nicolás Sánchez.jpg Nicolás Sánchez, en su partido 100 con Los Pumas, se transformó en el máximo goleador argentino en Mundiales con 136 puntos. UAR

"Siempre es difícil jugar partidos cuando sos banca, no estamos acostumbrando a eso, pero por suerte salió bien. Pudimos plasmar el plan de juego, tuvimos confianza, y estoy muy feliz por lo hecho por el equipo. En los rucks perdimos algunas pelotas muy fáciles, creo que ahí estuvo un poco las falencias que cometimos". señaló el capitán rosarino Jerónimo De la Fuente.

"La competencia interna esta semana va a ser linda, todos los partidos son finales, estamos entrenando con el objetivo de todos ser titulares. Me quedo con lo que entrenamos en la semana, estamos construyendo algo lindo, somos 33 jugadores que queremos tener nuestra posibilidad. Lo de Nico Sánchez es muy merecido, y todos estamos contentos por lo que significa para Los Pumas" destacó el centro formado en Duendes de Rosario.

Síntesis:

Los Pumas 59- Chile 5

Los Pumas: Joel Sclavi, Agustín Creevy y Eduardo Bello; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Jerónimo De la Fuente (Capitán), Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Martín Bogado. Entrenador: Michael Cheika. Luego ingresaron: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Francisco Gómez Kodela, Matías Alemanno, Joaquín Oviedo, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Carrera y Juan Cruz Mallía.

Chile: Javier Carrasco, Augusto Bohme y Matías Dittus; Santiago Pedrero y Javier Eissmann; Martín Sigren (capitán), Clemente Saavedra y Raimundo Martínez; Marcelo Torrealba y Rodrigo Fernández; José Ignacio Larenas, Matías Garafulic, Domingo Saavedra, Santiago Videla e Iñaki Ayarza. Entrenador: Pablo Lemoine. Luego ingresaron: Tomás Dussaillant, Salvador Lues, Esteban Inostroza, Augusto Sarmiento, Alfonso Escobar, Ignacio Silva, Nicolás Herreros y Francisco Urroz.

Primer tiempo: 10, 17 y 24', Goles de Sánchez por Tries del mismo, de González y Creevy (A), y 13', Penal de Sánchez (A).

Tarjeta amarilla: 26´ Rodrigo Isgró (LP).

Parcial: Argentina 24 - Chile 0.

Segundo tiempo: 7, 24 y 30', Goles de Sánchez por Tries de Bogado, Isgró y González (A); 33', Try de Dussaillant (C), y 37 y 39', Goles de Carreras por Tries de Ruiz y del mismo (A).

Cancha: Stade de la Beaujoire, Nantes.

Referee: Paul Williams (Nueva Zelanda).