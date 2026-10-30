Uno Santa Fe | Colón | Colón

"Colón es un club muy grande y nosotros tenemos que estar a la altura"

El lateral izquierdo Facundo Castet opinó: "Estamos muy enfocados, tenemos un grupo espectacular y vamos a dar pelea hasta el final"

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2026 · 09:45hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Facundo Castet se mostró optimista por el presente de Colón.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Facundo Castet se mostró optimista por el presente de Colón.

Este sábado Colón afrontará el partido ante Defensores de Belgrano, cerrando la etapa regular de la competencia, para luego enfocarse en el Reducido.

Y la intención claro está, es finalizar lo más arriba posible. El Sabalero marcha 5° pero tiene chances de finalizar 3°, para ello debe ganar y que no lo hagan Deportivo Madryn y Deportivo Morón.

En la previa al cotejo contra el Dragón, el lateral izquierdo Facundo Castet dialogó con Sol Play 91.5 sobre el presente del equipo y también del momento que está atravesando en lo personal.

El optimismo de Facundo Castet

La realidad indica que por algunos inconvenientes físicos, Castet es duda para este sábado y al respecto dijo: "Me estoy metiendo ahí, vamos a ver si podemos llegar de la mejor manera".

Para luego agregar: "Esta parte del año ya está por terminar y todos los jugadores deben estar con algún dolor por todos los partidos que tenemos encima".

En cuanto a las exigencias que evidencia el campeonato afirmó: "Es una categoría muy dura y un torneo muy largo. Cualquier equipo le compite a cualquiera y se hace difícil durante todo el año".

LEER MÁS: ¿Qué debe pasar para que Colón termine tercero en la zona A?

"Sabemos dónde estamos. Todos los fines de semana tenemos que responder porque Colón es un club muy grande y nosotros tenemos que estar a la altura", manifestó el lateral izquierdo.

A la hora de hablar de su faceta personal indicó: "El año no había arrancado de la mejor manera para mí. Ahora me vengo sintiendo muy bien y con mucha confianza".

Y en cuanto a su relación con Iván Delfino contó: "Volver a tenerlo me dio mucha confianza. Siempre que hablamos me la transmite y trato de devolverle todo eso dentro de la cancha".

LEER MÁS: Los hinchas de Colón preparan una recepción especial para meterle presión a Defensores

En otro tramo de la charla mencionó el presente del equipo: "Estamos muy enfocados, tenemos un grupo espectacular y vamos a dar pelea hasta el final. Esperemos coronar lo que todos queremos, nosotros y la hinchada, que es el ascenso".

"No pudimos jugar la primera final, pero nos estamos preparando para disputar la segunda. El torneo es muy irregular y todos han perdido muchos puntos", razonó el defensor sabalero.

Para finalizar Castet expresó: "Nos sentimos muy bien y con mucha confianza. El otro día hicimos un gran partido en todas las líneas. Tenemos que seguir demostrándolo este fin de semana de local y, cuando arranque el Reducido, sabemos que tenemos que estar todos al 100 %”.

Colón Facundo Castet equipo
Noticias relacionadas
delfino paro el equipo con dos cambios obligados en colon

Delfino paró el equipo con dos cambios obligados en Colón

el curioso caso de pier barrios en colon: de referente a relegado por delfino

El curioso caso de Pier Barrios en Colón: de referente a relegado por Delfino

colon espera por el reducido: la visita del papa podria retrasar el inicio de los playoffs

Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

preocupacion en colon por franco garcia: los estudios que definiran si llega al reducido

Preocupación en Colón por Franco García: los estudios que definirán si llega al Reducido

Lo último

Corrupción en la Justicia Federal de Rosario: tras la destitución de Salmain, el fiscal advirtió que la red tiene ramificaciones y va para arriba

Corrupción en la Justicia Federal de Rosario: tras la destitución de Salmain, el fiscal advirtió que la red "tiene ramificaciones y va para arriba"

Se vienen las finales del torneo más importante del interior del país

Se vienen las finales del torneo más importante del interior del país

Colón prepara su último partido antes del Reducido con un regreso y una incógnita

Colón prepara su último partido antes del Reducido con un regreso y una incógnita

Último Momento
Corrupción en la Justicia Federal de Rosario: tras la destitución de Salmain, el fiscal advirtió que la red tiene ramificaciones y va para arriba

Corrupción en la Justicia Federal de Rosario: tras la destitución de Salmain, el fiscal advirtió que la red "tiene ramificaciones y va para arriba"

Se vienen las finales del torneo más importante del interior del país

Se vienen las finales del torneo más importante del interior del país

Colón prepara su último partido antes del Reducido con un regreso y una incógnita

Colón prepara su último partido antes del Reducido con un regreso y una incógnita

Bancos sin atención al público: cuidados ante eventuales estafas durante el feriado bancario

Bancos sin atención al público: cuidados ante eventuales estafas durante el feriado bancario

Robo de flexibles de gas en Santa Fe: la Cooperativa Setúbal advirtió por la proliferación de casos y los riesgos de explosión por fugas

Robo de flexibles de gas en Santa Fe: la Cooperativa Setúbal advirtió por la proliferación de casos y los riesgos de explosión por fugas

Ovación
Rosso: La deuda de Unión con Spahn hoy debe estar rondando los 3 millones de dólares

Rosso: "La deuda de Unión con Spahn hoy debe estar rondando los 3 millones de dólares"

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de una leyenda del fútbol mundial

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de una leyenda del fútbol mundial

Las diez frases más icónicas de Diego Maradona

Las diez frases más icónicas de Diego Maradona

En el cumpleaños 66 de Maradona, de Diego para Diego: Gracias por haber jugado al fútbol

En el cumpleaños 66 de Maradona, de Diego para Diego: "Gracias por haber jugado al fútbol"

Se completa la penúltima fecha del Clausura de Primera A Lautaro Fagioli

Se completa la penúltima fecha del Clausura de Primera A Lautaro Fagioli

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026