El lateral izquierdo Facundo Castet opinó: "Estamos muy enfocados, tenemos un grupo espectacular y vamos a dar pelea hasta el final"

Este sábado Colón afrontará el partido ante Defensores de Belgrano , cerrando la etapa regular de la competencia, para luego enfocarse en el Reducido.

Y la intención claro está, es finalizar lo más arriba posible. El Sabalero marcha 5° pero tiene chances de finalizar 3°, para ello debe ganar y que no lo hagan Deportivo Madryn y Deportivo Morón.

En la previa al cotejo contra el Dragón, el lateral izquierdo Facundo Castet dialogó con Sol Play 91.5 sobre el presente del equipo y también del momento que está atravesando en lo personal.

El optimismo de Facundo Castet

La realidad indica que por algunos inconvenientes físicos, Castet es duda para este sábado y al respecto dijo: "Me estoy metiendo ahí, vamos a ver si podemos llegar de la mejor manera".

Para luego agregar: "Esta parte del año ya está por terminar y todos los jugadores deben estar con algún dolor por todos los partidos que tenemos encima".

En cuanto a las exigencias que evidencia el campeonato afirmó: "Es una categoría muy dura y un torneo muy largo. Cualquier equipo le compite a cualquiera y se hace difícil durante todo el año".

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"Sabemos dónde estamos. Todos los fines de semana tenemos que responder porque Colón es un club muy grande y nosotros tenemos que estar a la altura", manifestó el lateral izquierdo.

A la hora de hablar de su faceta personal indicó: "El año no había arrancado de la mejor manera para mí. Ahora me vengo sintiendo muy bien y con mucha confianza".

Y en cuanto a su relación con Iván Delfino contó: "Volver a tenerlo me dio mucha confianza. Siempre que hablamos me la transmite y trato de devolverle todo eso dentro de la cancha".

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En otro tramo de la charla mencionó el presente del equipo: "Estamos muy enfocados, tenemos un grupo espectacular y vamos a dar pelea hasta el final. Esperemos coronar lo que todos queremos, nosotros y la hinchada, que es el ascenso".

"No pudimos jugar la primera final, pero nos estamos preparando para disputar la segunda. El torneo es muy irregular y todos han perdido muchos puntos", razonó el defensor sabalero.

Para finalizar Castet expresó: "Nos sentimos muy bien y con mucha confianza. El otro día hicimos un gran partido en todas las líneas. Tenemos que seguir demostrándolo este fin de semana de local y, cuando arranque el Reducido, sabemos que tenemos que estar todos al 100 %”.