Uno Santa Fe | Unión | Unión

Preocupación en Unión de cara a diciembre: "No veo un jugador vendible en el plantel"

En la mesa chica de la dirigencia de Unión miran de reojo el próximo mercado de pases. Rodrigo Rosso explicó cómo lo deportivo influyó en lo económico.

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2026 · 09:18hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Preocupación en Unión de cara a diciembre: No veo un jugador vendible en el plantel

El fútbol profesional es el motor que empuja el crecimiento de Unión, pero la realidad del actual mercado interno comenzó a generar una profunda preocupación en la mesa de decisiones rojiblanca. Tras la publicación del último balance, las proyecciones deportivas de cara al mercado de pases de diciembre asoman complejas.

LEER MÁS: Unión, entre los que menos resistencia defensiva tienen en la Liga Profesional

Desde las entrañas del club reconocen que sostener la estructura actual requerirá un esfuerzo supremo, fundamentalmente porque no se vislumbran grandes transferencias en el horizonte inmediato. "Hoy por hoy, siendo sincero, no veo un jugador vendible en diciembre", deslizó el tesorero Rodrigo Rosso, de Unión, en diálogo con Radio Gol (FM 96.7).

El contraste con mercados anteriores y el factor lesiones en Unión

La realidad actual dista mucho de lo ocurrido en períodos anteriores de transferencias. "En otros momentos vos sabías que Imanol Machuca estaba atado a una negociación especial, o sabías claramente que Kevin Zenón o Franco Calderón eran piezas con salida asegurada. Incluso pensábamos que lo de Lucas Esquivel o Froilán Díaz iba a dejar otros márgenes, pero hoy el panorama cambió totalmente", explicaron desde la CD haciendo un paralelismo con las últimas ventas.

El análisis del presente futbolístico es directo y no esquiva la autocrítica respecto al rendimiento colectivo: "La campaña no ha sido una gran campaña. Capaz que con una racha te metés en octavos, porque el fútbol argentino es hermoso y parejo, pero no nos sobra nada. Para colmo, el único futbolista que por condiciones e historial podría ser catalogado como 'vendible', hoy arrastra una lesión (Lautaro Vargas). Bajo ese contexto, es imposible que lleguen ofertas concretas".

¿Qué pasa con las obras del 15 de Abril en Unión?

Esta sequía de ingresos extraordinarios impacta directamente en la infraestructura del club, puntualmente en la ansiada finalización de la tribuna del Estadio 15 de Abril.

Ante el constante reclamo del hincha, la explicación dirigencial apunta al orden de prioridades económicas que se debió fijar: "Muchos dicen que no se avanzó con la tribuna por destinar los fondos a la compra de Casa Unión. Faltan pagar algunas cuotas para saldar por completo los paños de la tribuna. La idea es clara: va a ser automático, apenas se terminen de afrontar los compromisos pesados de Casa Unión, se va a empezar a empujar a tope nuevamente para terminar la obra de la tribuna".

LEER MÁS: Rodrigo Rosso, sin filtro sobre la economía de Unión: "La situación es tremendamente complicada"

El Tate sabe que el margen de error es mínimo. Sin "joyas" listas para ser transferidas en lo inmediato, la apuesta deberá reenfocarse en potenciar lo que hay y esperar que el cierre de año maquille una temporada sumamente irregular en lo deportivo.

Unión Rodrigo Rosso 15 de Abril
Noticias relacionadas
rodrigo rosso, sin filtro sobre la economia de union: la situacion es tremendamente complicada

Rodrigo Rosso, sin filtro sobre la economía de Unión: "La situación es tremendamente complicada"

Unión dio a conocer un informe detallado sobre los ingresos y egresos marcando un importante déficit mensual.

Unión dio a conocer el informe económico con un importante déficit mensual

Ante la renuncia de Miguel Del Sel, Amílcar Cecotti sería el vicepresidente tercero de Unión.

Cambios en las vicepresidencias de Unión: Sale Del Sel e ingresa Cecotti

Ignacio Isla se mostró muy feliz por debutar con la camiseta de Unión.

"Debutar con la camiseta de Unión fue para mí un orgullo tremendo"

Lo último

Corrupción en la Justicia Federal de Rosario: tras la destitución de Salmain, el fiscal advirtió que la red tiene ramificaciones y va para arriba

Corrupción en la Justicia Federal de Rosario: tras la destitución de Salmain, el fiscal advirtió que la red "tiene ramificaciones y va para arriba"

Se vienen las finales del torneo más importante del interior del país

Se vienen las finales del torneo más importante del interior del país

Colón prepara su último partido antes del Reducido con un regreso y una incógnita

Colón prepara su último partido antes del Reducido con un regreso y una incógnita

Último Momento
Corrupción en la Justicia Federal de Rosario: tras la destitución de Salmain, el fiscal advirtió que la red tiene ramificaciones y va para arriba

Corrupción en la Justicia Federal de Rosario: tras la destitución de Salmain, el fiscal advirtió que la red "tiene ramificaciones y va para arriba"

Se vienen las finales del torneo más importante del interior del país

Se vienen las finales del torneo más importante del interior del país

Colón prepara su último partido antes del Reducido con un regreso y una incógnita

Colón prepara su último partido antes del Reducido con un regreso y una incógnita

Bancos sin atención al público: cuidados ante eventuales estafas durante el feriado bancario

Bancos sin atención al público: cuidados ante eventuales estafas durante el feriado bancario

Robo de flexibles de gas en Santa Fe: la Cooperativa Setúbal advirtió por la proliferación de casos y los riesgos de explosión por fugas

Robo de flexibles de gas en Santa Fe: la Cooperativa Setúbal advirtió por la proliferación de casos y los riesgos de explosión por fugas

Ovación
Rosso: La deuda de Unión con Spahn hoy debe estar rondando los 3 millones de dólares

Rosso: "La deuda de Unión con Spahn hoy debe estar rondando los 3 millones de dólares"

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de una leyenda del fútbol mundial

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de una leyenda del fútbol mundial

Las diez frases más icónicas de Diego Maradona

Las diez frases más icónicas de Diego Maradona

En el cumpleaños 66 de Maradona, de Diego para Diego: Gracias por haber jugado al fútbol

En el cumpleaños 66 de Maradona, de Diego para Diego: "Gracias por haber jugado al fútbol"

Se completa la penúltima fecha del Clausura de Primera A Lautaro Fagioli

Se completa la penúltima fecha del Clausura de Primera A Lautaro Fagioli

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026