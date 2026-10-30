Preocupación en Unión de cara a diciembre: "No veo un jugador vendible en el plantel"

En la mesa chica de la dirigencia de Unión miran de reojo el próximo mercado de pases. Rodrigo Rosso explicó cómo lo deportivo influyó en lo económico.

El fútbol profesional es el motor que empuja el crecimiento de Unión , pero la realidad del actual mercado interno comenzó a generar una profunda preocupación en la mesa de decisiones rojiblanca. Tras la publicación del último balance, las proyecciones deportivas de cara al mercado de pases de diciembre asoman complejas.

Desde las entrañas del club reconocen que sostener la estructura actual requerirá un esfuerzo supremo, fundamentalmente porque no se vislumbran grandes transferencias en el horizonte inmediato. "Hoy por hoy, siendo sincero, no veo un jugador vendible en diciembre", deslizó el tesorero Rodrigo Rosso, de Unión, en diálogo con Radio Gol (FM 96.7).

El contraste con mercados anteriores y el factor lesiones en Unión

La realidad actual dista mucho de lo ocurrido en períodos anteriores de transferencias. "En otros momentos vos sabías que Imanol Machuca estaba atado a una negociación especial, o sabías claramente que Kevin Zenón o Franco Calderón eran piezas con salida asegurada. Incluso pensábamos que lo de Lucas Esquivel o Froilán Díaz iba a dejar otros márgenes, pero hoy el panorama cambió totalmente", explicaron desde la CD haciendo un paralelismo con las últimas ventas.

El análisis del presente futbolístico es directo y no esquiva la autocrítica respecto al rendimiento colectivo: "La campaña no ha sido una gran campaña. Capaz que con una racha te metés en octavos, porque el fútbol argentino es hermoso y parejo, pero no nos sobra nada. Para colmo, el único futbolista que por condiciones e historial podría ser catalogado como 'vendible', hoy arrastra una lesión (Lautaro Vargas). Bajo ese contexto, es imposible que lleguen ofertas concretas".

¿Qué pasa con las obras del 15 de Abril en Unión?

Esta sequía de ingresos extraordinarios impacta directamente en la infraestructura del club, puntualmente en la ansiada finalización de la tribuna del Estadio 15 de Abril.

Ante el constante reclamo del hincha, la explicación dirigencial apunta al orden de prioridades económicas que se debió fijar: "Muchos dicen que no se avanzó con la tribuna por destinar los fondos a la compra de Casa Unión. Faltan pagar algunas cuotas para saldar por completo los paños de la tribuna. La idea es clara: va a ser automático, apenas se terminen de afrontar los compromisos pesados de Casa Unión, se va a empezar a empujar a tope nuevamente para terminar la obra de la tribuna".

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El Tate sabe que el margen de error es mínimo. Sin "joyas" listas para ser transferidas en lo inmediato, la apuesta deberá reenfocarse en potenciar lo que hay y esperar que el cierre de año maquille una temporada sumamente irregular en lo deportivo.