Mataron a balazos a un adolescente de 17 años en barrio San Lorenzo

Oficiales del Comando Radioeléctrico trasladaron al joven al hospital Cullen, donde murió poco después de ingresar. El padre del adolescente fue aprehendido tras protagonizar incidentes dentro del nosocomio público.

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos este jueves por la noche en inmediaciones de la intersección de calle Roque Sáenz Peña y las vías del ferrocarril , en barrio San Lorenzo , en el suroeste de la ciudad de Santa Fe. La víctima fue identificada como Patricio Hernán López , de 17 años, quien fue trasladado de urgencia al hospital Cullen, donde falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

Tras el ataque, policías de Orden Público y de Cuerpos preservaron el lugar del hecho, buscaron testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona. Por su parte, pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y peritos criminalísticos trabajaron en la investigación del crimen y realizaron los peritajes correspondientes.

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La denuncia de los vecinos

Los vecinos de la zona escucharon las detonaciones de varios disparos de arma de fuego y gritos provenientes de la calle. Ante esa situación, denunciaron lo ocurrido a los operadores de la central de emergencias 911 y advirtieron sobre la posible presencia de una persona herida en las inmediaciones.

Oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC), que realizaban patrullajes preventivos en los barrios del suroeste de la ciudad, fueron alertados sobre la presencia de una persona herida con un arma de fuego.

Al llegar, encontraron al adolescente tendido en la calle y con heridas de bala. Inmediatamente, lo trasladaron en el patrullero policial, con sirenas y balizas encendidas, hasta el hospital Cullen.

Una vez en el centro de salud, López fue asistido por los médicos del servicio de Emergentología en el shockroom, destinado a pacientes en estado crítico. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció horas después de su ingreso.

La investigación del crimen

Otros policías de Orden Público y de Cuerpos llegaron al lugar donde se produjo el ataque y preservaron el sector, que luego se convirtió en la escena del crimen de Patricio Hernán López.

Los uniformados entrevistaron a vecinos de las inmediaciones de Roque Sáenz Peña y las vías ferroviarias para obtener información sobre lo ocurrido y localizar posibles testigos del ataque. También constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes del homicidio.

Aprehendieron al padre del adolescente por incidentes en el hospital

Más tarde, familiares del adolescente llegaron al hospital Cullen y, en medio de la conmoción por lo ocurrido, se produjeron incidentes dentro del establecimiento sanitario.

Ante esa situación, oficiales del Destacamento N.º 11 del hospital Cullen aprehendieron al padre de la víctima y lo trasladaron a una dependencia policial. Una vez en esa sede, los efectivos tomaron conocimiento del fallecimiento del adolescente.

Peritajes criminalísticos y actuación del fiscal

Las autoridades policiales informaron sobre el homicidio a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF) y de la Policía de Investigaciones (PDI), Región I. Ambas comunicaron lo sucedido al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó identificar a los vecinos y demás personas que pudieran aportar información como testigos, además de relevar las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y disponer el secuestro de las imágenes de interés para la investigación.

Asimismo, dispuso la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, a cargo de los especialistas del área Científica de la PDI.

Finalmente, ordenó que el cuerpo de la víctima fuera trasladado a la morgue judicial, donde los médicos forenses deberán realizar la necropsia para establecer científicamente la causa de muerte.