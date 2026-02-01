Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas finalizaron séptimos en Singapur

El seleccionado argentino masculino de rugby, Los Pumas 7´s, derrotó a Gran Bretaña, cayó ante España, y finalizó séptimo en el Seven de Singapur.

1 de febrero 2026 · 09:27hs
Los Pumas 7's cerraron con un triunfo ante Inglaterra en Singapur.

Los Pumas 7’s vencieron a Gran Bretaña y finalizaron en el séptimo lugar en el Seven de Singapur. Anteriormente, perdieron ante España en la semifinal por el quinto puesto. En el primer día de competencia de la tercera etapa del Circuito Mundial de SVNS, sufrieron derrotas ante Australia, Nueva Zelanda y Francia por el Grupo B,.

Los Pumas cerraron un flojo torneo en Singapur

Los Pumas 7’s comenzaron el segundo día de en el certamen con mucha presión luego de tres derrotas seguidas en su debut. En un partido de ida y vuelta, los Españoles fueron mas veloces y marcaron un try en la primera jugada del encuentro. Hasta que sobre el cierre de la primera mitad una gran jugada individual de Marcos Moneta para descontar y irse al descanso con una derrota parcial de 14-5.

En semifinales por el quinto puesto, Argentina cayó frente a España.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora volvieron a descontar en el arranque del complemento con otro try de Marcos Moneta, aunque no alcanzó ya que el ataque del conjunto español fue superior y marcó dos tries mas en el complemento para que el encuentro finalice, Argentina 12 y Gran Bretaña 26.

Argentina salió a la cancha con Gregorio Pérez Pardo, Santiago Álvarez (capitán), Santino Zangara, Joaquín Pellandini, Juan Patricio Batac, Luciano González y Marcos Moneta. En tanto, luego ingresaron, Matteo Graziano, Martiniano Arrieta, Eliseo Morales y Pedro De Haro. No sumó minutos Santiago Mare. Los tries de la Argentina fueron obra de Marcos Moneta por duplicado y una conversión de él mismo. Joaquín Pellandini salió lesionado del encuentro.

En la final por el séptimo puesto, el seleccionado argentino buscaba finalizer el torneo de la mejor manera, y así fue tras vencer a Gran Bretaña por 14-10. En un partido muy cerrado y con dos defensas muy fuertes y de mucha intensidad, ambos se disputaron el protagonismo, pero el conjunto Argentino logró sacar el encuentro adelante. Luciano González abrió el marcador con un gran try individual y así irse al Descanso con una Victoria parcial de 7-5. En el inicio del complemento con una indisciplina del conjunto británco en el ruck y la viveza de De Haro para jugar el penal rápido y lanzarlo a Marcos Moneta para que apoye y Argentina saque una mayor diferencia y consiga la primer victoria de el certamen al ganarle a Gran Bretaña por 14-10.

Santiago Gómez Cora designó a los siguientes jugadores para el último encuentro: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santino Zangara, Pedro De Haro, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Gregorio Pérez Pardo, Martiniano Arrieta, Eliseo Morales y Juan Patricio Batac. Los tries de la Argentina fueron obra de Luciano González y Marcos Moneta, los dos aportaron una conversion cada uno.

