Los Pumas fueron contundentes y vencieron a Italia en Udine

Los Pumas dominaron el encuentro desde el principio, con una sólida actuación tanto en ataque como en defensa. Argentina abrió el marcador rápidamente con un penal de Tomás Albornoz a los cuatro minutos, seguido de múltiples tries a lo largo del partido. Aun así, los dirigidos por Gonzalo Quesada lograron acomodarse en el campo rival y dominar la posesión de la pelota, pero lograron ser neutralizados desde los tackles y los rucks.

Si bien, en un principio, fue un partido de un ida y vuelta constante, los comandados por Felipe Contepomi fueron quienes aprovecharon los errores defensivos de su rival, sumado a la gran presión que ejercían sobre la Azurri.Por el lado de Italia, el equipo local pudo responder con un try-penal en la primera mitad, después de una infracción de Juan Martín González, que le costó una amarilla, a centímetros del ingoal.

image.png El seleccionado argentino de rugby festeja el aplastante triunfo sobre los italianos en Udine.

El equipo europeo no logró igualar la potencia ofensiva de Los Pumas y, si bien Tommaso Allan convirtió un penal para Italia, seguían 17-10 por debajo en el marcador. Argentina continuó dominando en la segunda mitad, mientras que Italia anotó un segundo try cerca del final, insuficiente para revertir el resultado final.

Matías Alemanno y Bautista Delguy fueron quienes terminaron de estirar la ventaja sobre su rival.Otros de los anotadores destacados para Argentina fueron Juan Cruz Mallía, Gonzalo Bertranou, Joel Sclavi, Tomás Albornoz y Santiago Cordero.

Albornoz tuvo una excelente precisión en las conversiones, sumando puntos en seis de los tries marcados por su equipo. Con la victoria, se vio demostrada la superioridad conseguida por Los Pumas en el contacto y como fue inteligente a la hora de aprovechar los espacios que el equipo italiano le proporcionaba.P

Síntesis:

Italia 18- Los Pumas 50

Italia: Mirco Spagnolo, Gianmarco Lucchesi y Marco Rinccioni; Niccolo Cannone y Federico Ruzza; Sebastián Negri, Michele Lemaro (capitán) y Lorenzo Cannone; Martín Page-Relo y Paolo Garbisi: Monty Ioane, Tommaso Menoncello, Juan Ignacio Brex, Louis Lynagh y Ange Capuozzo. Entrenador: Gonzalo Quesada. Luego ingresaron: Giacomo Nicotera, Danilo Fischetti, Simone Ferrari, Dino Lamb, Manuel Zuliani, Alessandro Garbisi, Tommaso Allan y Marco Zanon.

Los Pumas: Thomas Gallo, Julián Montoya y Joel Sclavi; Franco Molina y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Santiago Grondona y Joaquín Oviedo; Gonzalo Bertranou y Tomás Albornoz; Bautista Delguy, Matías Orlando, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi.Luego ingresaron: Ignacio Ruiz, Ignacio Calles, Francisco Gómez Kodela, Matías Alemanno, Bautista Pedemonte, Gonzalo García, Matías Moroni y Santiago Cordero.

Primer tiempo: 4', Penal de Albornoz (A); 12 y 30', Goles de Albornoz por Tries de Mallía y Albornoz (A); 33', Try-Penal (I), y 43', Penal de Allan (I).

Amonestado: 34' González (A).

Parcial: Italia 10 - Argentina 17.

Segundo Tiempo: 2', Penal de Allan (I); 9, 17, 33 y 38', Goles de Albornoz por Tries de Sclavi, del mismo, de Alemanno y Delguy (A); 25', Try de Cordero (A), y 28', Try de Nicotera (I).

Amonestado: 35' L. Cannone (I).

Cancha: Stadio Friuli, Udine.

Referee: Matthew Carley (Inglaterra).